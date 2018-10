Musik Auf dem Westturm ertönt der „Herzschlag der Stadt“

Stuttgart / Rainer Lang

Während sich der Morgennebel lichtet, steigt Frederic Rabold die Treppen im Westturm der Stiftskirche in Stuttgart hoch. Die Anstrengung ist dem 73-Jährigen kaum anzumerken. Der Trompeter erklimmt seit Jahren dienstags und donnerstags die rund 230 Stufen des Turms im Zentrum Stuttgarts. Auf der in 60 Meter Höhe gelegenen Plattform erwarten ihn Julia Fischer und Siegfried Steiger mit ihren Posaunen. Die drei gehören zu den Turmbläser, die an den Markttagen dienstags und donnerstags um 8.45 Uhr zehn Minuten lang Kirchenlieder spielen. Eigentlich sind sie zu viert: Der über 80 Jahre alte Helmut Dusch musste krank zu Hause bleiben.

Für Stiftskirchenpfarrer Matthias Vosseler gehört das Turmblasen „zum Herzschlag der Stadt“. 1618 wurde es nach seinen Angaben erstmals erwähnt. Aber Graffiti im Turm aus dem 16. Jahrhundert deute darauf hin, dass die Tradition weit älter ist. Nun sorgt sich der Theologe, dass „eine der ältesten Traditionen Stuttgarts“ verloren geht. Der Fortbestand des Turmblasens hängt von Spenden ab. Durch die Zuwendung einer Familie aus Bietigheim-Bissingen, die 2010 insgesamt 60 000 Euro spendete, damit „das Lob Gottes weiter ertönt“, ist die Tradition bis 2020 gesichert. Gerade mal 170 Euro im Monat erhalten die Musiker. Das sechsköpfige Kernteam besteht aus Studenten und Senioren.

Erst seit zwei Jahren ist Julia Fischer dabei. Die 21-jährige Musikstudentin wechselt sich mit ihrem Kommilitonen Ferdinand Frey ab. „Uns macht es einfach Spaß“, sagt Siegfried Steiger. Der 62-jährige Psychologe reist aus Stammheim an. Frederic Rabold kommt aus Zuffenhausen. Der Berufsmusiker stieß 1981 über die Bekanntschaft mit Organisator Helmut Dusch zu den Turmbläsern. Gut kann sich Rabold daran erinnern, als die Turmbläser auch auf dem Tagblattturm spielten.

Nachdem die Stadt vor 15 Jahren die Zuschüsse eingestellt hat, führt die evangelische Kirche die Tradition alleine weiter. Mitarbeiter der umliegenden Büros hören gern zu und applaudieren auch manchmal. Steiger ärgert sich, dass die Tradition so wenig Beachtung bei der Stadt findet.

Zum 400-jährigen Jubiläum der Turmbläser spielen die Musiker am Donnerstag, 11. Oktober, um 8.45 Uhr auf dem Stiftskirchen-Turm.