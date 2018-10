Auch der Nachfolger setzt auf schwäbische Küche Auch der Nachfolger setzt auf schwäbische Küche

Stuttgart / Rainer Lang

Das Ende ist für alle überraschend gekommen. Deshalb kann das vor einem Jahr erschienene Buch „Burhan kocht“ mit Fug und Recht als eine Art Vermächtnis des Kochs Burhan Sabanoglu bezeichnet werden, der in Stuttgart als „schwäbischer Türke“ Kultstatus erlangt hatte. Sein Sohn Fuat, der den Murrhardter Hof zuletzt führte, musste das Traditionslokal Mitte des Jahres schließen.

In Hasan Geray hat Burhan nun einen Nachfolger gefunden, der das bisherige Konzept weitgehend übernimmt und wie sein Vorgänger auf schwäbische Küche setzt. Als Geschäftspartner hat dieser nun Medeni Haciresitoglu ins Boot geholt, der in Stuttgart schwäbisch kochen gelernt hat.

Das Restaurant hat Geray in Windeseile frisch herausgeputzt und neu möbliert. Die Regale hinter der Theke am Eingang bestückt der neue Betreiber mit einer Auswahl seines umfangreichen Weinsortiments. Damit will er an die Tradition des Murrhardter Hofes anknüpfen, dessen Namen jetzt den Zusatz „Weinhalle 1896“ bekommen hat. Für seine Gäste will Geray mindestens 150 verschiedene Weine bereithalten.

Auf der neuen Karte nehmen die Maultaschen wieder einen prominenten Platz ein. Spezialität sind die mit Kalb- und Lammfleisch gefüllten Maultaschen (15,80 Euro). Schnitzel (13,80), Kutteln, Gaisburger Marsch (11,80), Schweinelendchen, geschmorte Ochsenbäckchen, Forelle und Zwiebelrostbraten (23,80) runden das schwäbische Angebot ab. Zusätzlich bietet die Küche eine Auswahl an Steaks an.

Hasan Geray ist erst im März 2017 nach Stuttgart gekommen. Nur wenige Meter vom Murrhardter Hof entfernt betreibt er das Restaurant „Carafe“, das mediterrane Gerichte bietet. Die gehobene Küche in der Katharinenstraße haben inzwischen auch die Spitzen der Landesregierung für sich entdeckt.

Reichlich Erfahrung aus der Gastronomie hat Geray mitgebracht. Nachdem er als christlicher Armenier mit seiner Familie aus dem Osten der Türkei vertrieben worden war, machte er in einem Istanbuler Hotel seine Ausbildung. Seit drei Jahrzehnten lebt er in Deutschland.