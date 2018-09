Gesundheit Apps verändern Essverhalten

Von Uwe Roth

Um „Essen und Trinken in der digitalen Welt“ ging es bei einer Tagung an der Universität Hohenheim, zu der die Landessektion der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) eingeladen hatte. Dem akademischen Nachwuchs unter den Zuhörern im Hörsaal fällt bei den Stichworten „Essen und Trinken“ spontan der Abend ein, als es mit der Hausarbeit wieder einmal spät wurde und der Hunger von einem Lieferdienst gestillt worden ist, der Pizza und Rotwein in die WG gebracht hatte. Wenige Klicks auf dem Smartphone hatten gereicht, um die Lieferkette ins Laufen zu bringen.

Allein an diesem Beispiel wäre die Frage der DGE-Funktionäre beantwortet, die sie ihrer Pressekonferenz vorangestellt haben: „Wie wird die Digitalisierung die Ernährung verändern?“ Waren die WG-Bewohner früher zum Kochen zu faul, holten sie in letzter Verzweiflung die Chipstüte. Heute beauftragen sie über eine App einen externen Koch. Die Veränderung im Essverhalten der jungen Menschen ist offensichtlich.

Lutz Graeve ist an der Uni Hohenheim Professor für Biochemie und Ernährung sowie der Vorsitzende der DGE-Sektion. Der Wissenschaftler sieht sich nach seinem Bekunden eher als ein Beobachter der Entwicklung und weniger als Akteur. Solche Apps „würde ich persönlich nicht nutzen“, bekennt er. Obwohl er das Ausmaß möglicher Veränderungen durch die Digitalisierung auf seinem Fachgebiet letztlich nicht abschätzen kann. Wie Graeve sagt, sieht er unterm Strich „mehr Chancen als Gefahren“.

Dabei wissen die Agrar- und Ernährungsexperten gar nicht, wo sie innerhalb ihres Fachgebiets zuerst hinschauen sollen, um Veränderungen festzustellen. Irgendwie ist alles im Fluss, wie sie beobachten. Auch in der Landwirtschaft, der Lebensmittelproduktion und beim Handel steckt nach der Beobachtung der Tagungsreferenten einiges ungenutztes Optimierungspotenzial.

Die Verbraucher, vor allem die jüngeren, haben ihre körperlichen Befindlichkeiten den digitalen Möglichkeiten am weitesten angepasst: Sie stellen sich nicht nur ihre Ernährung online zusammen, sondern lassen über Apps ihren Kalorienverbrauch festhalten, den Herzschlag aufzeichnen, Fitnessübungen vorschlagen oder Diätpläne aufstellen. Die Zahl der Gesundheits-, Ernährungs- und Fitness-Apps steigt täglich. Viele werden von jungen Menschen gemacht und zum Download angeboten, die zwar von der Programmierung Ahnung, aber über kein profundes Fachwissen über das Thema ihrer App haben, stellen die Wissenschaftler fest.

Auch wenn die Experten am Nutzen vieler digitaler Ratgeber zweifeln, erkennt Graeve für den DGE kaum Möglichkeiten, beispielsweise mit einem Qualitätssiegel auf den App-Markt regelnd einzugreifen. „Normalerweise hält man mit einer App eine Diät keine Wochen durch. In der Zeit macht man nicht viel kaputt“, sagt Beate Scheubrein von der Dualen Hochschule.

Graeve sieht die Tagung in erster Linie als Plattform, auf der die Aspekte der Digitalisierung im Ernährungs- und Lebensmittelbereich zusammengetragen werden. Lösungsansätze erwartet er weniger. Peter Grimm ist Fachautor, Honorarprofessor am Institut für Ernährungsmedizin der Uni Hohenheim und Geschäftsführer der Esslinger Zweigstelle der DGE. Dass sein Arbeitgeber wenig Einfluss auf Digitalisierungsfragen hat, sieht Grimm auch an Defiziten innerhalb des Verbands.

„Ich bin für manches zu alt. Ich denke, das geht allen so“, meint der mit Blick auf seine DGE-Kollegen. Mit ihren Ernährungsberichten erreiche die DGE höchstens die Zielgruppe „40 Plus“. Und darin diejenigen, die sich bereits ernährungsbewusst zeigten. Den Umgang mit sozialen Medien oder einer Videokamera müsste man erst noch lernen.