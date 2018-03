Tiefbau Am Wochenende drohen Staus

Stuttgart / Daniel Grupp

Auf größere Verkehrsbehinderungen und Staus müssen sich die Autofahrer an diesem Wochenende im Umfeld von Stuttgart-Ost und Bad Cannstatt einstellen. Es stehen Straßenbauarbeiten an. So wird die B14 in Fahrtrichtung Stuttgart ab der Abzweigung der B27 ab Freitag 12 Uhr gesperrt. Die Sperre dauert bis Montag 5 Uhr. Eine Woche später folgt die Gegenspur in Richtung Waiblingen. Auf der Bundesstraße wird in dem Bereich die Fahrbahn erneuert. In Bad Cannstatt stehen Straßenbauarbeiten im Bereich Wilhelmsplatz/König-Karl-Straße an. Am Freitag werden zunächst ab 15 Uhr die Spur in Richtung Daimlerplatz und ab 17 Uhr in Richung Fellbach gesperrt. Die Sperrung dauert bis Sonntag 20 Uhr, teilt die Stadtverwaltung mit.