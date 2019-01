Frauenwahlrecht Alte Forderungen sind weiterhin aktuell

Stuttgart / Rainer Lang

„Das hat uns einiges gekostet, aber das war es uns wert“, erklärte Judith Vowinkel fröhlich. Mit einem halben Dutzend Genossinnen hat die SPD-Stadträtin auf dem Stuttgarter Schlossplatz in historischem Gewand am Samstag an 100 Jahre Frauenwahlrecht erinnert. Eingekleidet haben sich die Frauen unter fachkundiger Beratung im Fundus des Staatstheaters. Zweieinhalb Stunden lang harrten sie in der Kälte aus und hielten auf den Tag genau 100 Jahre, nachdem Frauen in Deutschland zum ersten Mal auf nationaler Ebene abstimmen und gewählt werden konnten, Plakate hoch, die auf der einen Seite historische Motive und auf der anderen Seite aktuelle Forderungen der Partei zeigten.

Passanten diskutieren mit

Vowinkel freute sich über die große Resonanz auf die Aktion der Stuttgarter SPD und der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen. Passanten blieben stehen, machten Fotos und ließen sich in Gespräche verwickeln. Vowinkel schüttelte nur den Kopf, als ein junger Mann forderte, Frauen müssten sich zwischen Politik und Kindern entscheiden. „Alles geht eine Rolle rückwärts“, fürchtete die 64-Jährige.

Vowinkel gab zu bedenken, dass viele der alten Forderungen weiterhin aktuell seien, vom gleichen Lohn für gleiche Arbeit bis zur gleichen Verteilung der Sitze in den Parlamenten. Mit einem Frauenanteil von 24,5 Prozent sei Baden-Württemberg Schlusslicht im Ländervergleich

Überall in Stuttgart wird an die „historische Kehrtwende“ erinnert, die die SPD mit einem Frauendenkmal in Stuttgart würdigen will. Nur wenige Meter vom Schlossplatz entfernt, im Haus der katholischen Kirche, wird bis zum 8. Februar die Ausstellung über die „Mütter des Grundgesetzes“ gezeigt, die sich für die klare Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ eingesetzt hatten. Am 25. Januar um 18 Uhr geht es im Film „Die göttliche Ordnung“ um den Kampf um Gleichberechtigung einer jungen Frau in einem Schweizer Dorf. Auch im Programm des evangelischen Bildungszentrums Hospitalhof findet das Frauenwahlrecht seinen Niederschlag in Vorträgen. Um das Thema geht es auch bei einer weiteren Reihe: am 29. Januar um 18.30 Uhr im Bezirksrathaus Bad Cannstatt, am 21. Februar um 19 Uhr im Bürgerhaus Botnang und am 8. März um 18 Uhr im Stuttgarter Rathaus anlässlich des Weltgebetstags der Frauen.