Stuttgart / eb

Gestern wurde in Stuttgart wieder ein Feinstaubalarm angekündigt. Er beginnt am Mittwoch, 13. Februar, ab 0 Uhr für den Autoverkehr, am Dienstag, 12. Februar, ab 18 Uhr für Komfort-Kamine. Es handelt sich um den siebten Alarm der derzeitigen Periode. Der sechste endete erst am vorigen Freitag. Stadt und das Land appellieren an die Bevölkerung, das Auto möglichst in Stuttgart nicht zu nutzen und auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen oder Fahrgemeinschaften zu bilden.