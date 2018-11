Ausstellung „Wir haben uns nicht nur als Club gesehen“

Stuttgart / Barbara Wollny

„Inspiriert von Metal, Punk, subversiver Mode und unkonventioneller Kunst wollten wir dem Mainstream etwas entgegensetzen, das schmerzt und das Leben spüren lässt. Wir feierten Partys in dreckigen Kellern mit selbst gezimmerten Bars und fahler Beleuchtung und ohne zweiten Fluchtweg“. So beschreibt Christian Schiller, einer der Gründer des legendären Stuttgarter Clubs „Rocker 33“ das damalige Lebensgefühl, das 2005 zur Gründung des Clubs führte, der 2011 aus wirtschaftlichen Gründen wieder dicht machte. Dazwischen lagen Jahre, in denen der Club über die Stadt hinaus zum Anziehungspunkt für Liebhaber von Techno, Metal oder Underground-Musik wurde.

„Ich habe versucht, diese unvergleichliche Stimmung festzuhalten, die schwer zu erklären ist, wenn man nicht dabei war“, beschreibt der Stuttgarter Fotograf David Spaeth die Atmosphäre im Club, in dem er viele Nächte fotografiert hat. Er bedauert, dass es nichts Vergleichbares gibt, „höchstens das Berghain in Berlin.“ Der Name Rocker 33 war keine Erfindung eines kreativen Kopfs, sondern der Name des Copyshops in der Ludwigstraße, einem der temporären Standorte des Clubs. Er zog in seinen sechs Jahren viermal in meist verlassene Gebäude um. Dies machte einen Teil des Charmes aus, lange bevor Pop-up Stores oder Galerien in Mode kamen.

Inzwischen lebt der 44-jährige Schiller, der aus Ludwigsburg stammt, in München und arbeitet in einer Markenagentur. Doch der Mythos Rocker lässt ihn nicht los. „Wir haben uns nicht als Clubbetreiber gesehen, sondern als Kulturschaffende.“

Als er mit Stadtpalaisdirektor Torben Giese über eine mögliche Ausstellung sprach, stieß er auf offene Ohren. Giese, der vor der Eröffnung des Stadtmuseums mit dem „Techno Palace“ sein Faible für elektronische Musik unter Beweis stellte, meint, dass das Rocker 33 und die elektronische Musikkultur die Urbanität Stuttgarts mitgeprägt hätten. Die Ausstellung geht bis 27. Januar. Im Begleitprogramm wird am 20. Dezember das Buch von Schiller und Späth zum Rocker 33 vorgestellt, um 23 Uhr folgt die Museums-Clubnacht.