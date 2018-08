Berufe „Wildtiere zeigen selten Symptome“

Doktorarbeit über Bären

Tobias Knauf-Witzens ist seit 2010 Leitender Fachtierarzt für Zoo- und Wildtiere in der Wilhelma. Aufgewachsen ist er in Lahr im Schwarzwald. Er studierte in Hannover Tiermedizin und schrieb in Berlin seine Doktorarbeit über Bärenreproduktion. Bevor er nach Stuttgart kam, arbeitete Knauf-Witzens im Tierpark Hagenbeck in Hamburg und in einer Praxis in Mecklenburg-Vorpommern. Berufserfahrung sammelte er auch in Nigeria, wo er für eine Primatenauffangstation tätig war. Der 45-Jährige hat drei Kinder. Die Familie lebt in Feuerbach.

In einer Serie stellen wir während der Sommerferien einige Mitarbeiter der Wilhelma vor: Heute den leitenden Tierarzt Tobias Knauf-Witzens. nad