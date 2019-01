Kooperation „Tiger mit Zähnen“ erwünscht

Von Daniel Grupp

Mobilität – ein Thema, dass alle angeht, soll die Zusammenarbeit in der Europäischen Metropolregion Stuttgart (EMS) beleben. Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) sprach am Beginn des Mobilitätskongresses von einem „Neustart“. Trotz Lenkungskreis sei es „irgendwie nicht voran gegangen“, stellte Kuhn fest. Das soll mit dem Mobilitätskongress anders werden: „Es gelingt nur, wenn wir aus den vielen Ich eine Art Wir machen.“

Nach sieben Stunden Diskussionen, Vorträgen und Gruppenarbeit gab sich der OB optimistisch: Er entdeckte Leidenschaft: „Es gibt einen regen Aufbruchwillen, Mobilität zu gestalten.“ Es sei vereinbart worden, dass an den Themen weiter gearbeitet wird. Die Zusammenarbeit zwischen den fünf Regionen, die zusammen die Europäische Metropolregion Stuttgart bilden, soll vertieft werden. Das Thema Mobilität benötige einen „Tiger mit Zähnen“, ein während des Kongresses mehrfach zitiertes Sprachbild.

In die Sparkassenakademie kamen an diesem Dienstag etwa 320 Besucher aus den fünf Regionalverbänden, darunter Landräte, Bürgermeister, Gemeinde-, Kreis- und Regionalräte. Auch die Autoindustrie, Vereine und öffentliche Betriebe waren vertreten, um über die Mobilität im Großraum Stuttgart zu sprechen, wo etwa 5,4 Millionen Menschen leben.

„Wir reden über die Hälfte von Baden-Württemberg“, stellte Kuhn fest. Aus seiner Sicht ist die EMS vielfältiger als die Metropolregionen München oder Hamburg. In den dortigen Metropolen sei die Zusammenarbeit bereits besser, was sich in internationalen Auftritten zeige.

Als Symbol für die EMS können die Metropolexpresszüge gelten, die das Land nach und nach auf die Schiene bringt. Der Metropolexpress sei die S-Bahn der Metropolregion: In der Fläche ein Takt wie die S-Bahn, im S-Bahnbereich schnell ins Zentrum. Jetzt sei wichtig, die Bahnhöfe gut anzuschließen, also die neuen Achsen mit der Fläche zu verbinden.

Von einem Powerhouse in Europa sprach Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Der Minister bekannte sich zur „nachhaltigen Mobilität“, der sich das Land verschrieben habe. Darunter versteht er, dass die Mobilität umwelt- und klimagerecht und bezahlbar ist und dass sie funktioniert. Sie soll die Lebensqualität steigern.

Das Leitbild einer autogerechten Stadt habe ausgedient. Es müsse eine ortsnahe Versorgung gewährleistet sein, damit nicht ständig Verkehr entsteht. Hermann sagte, eine „Artenschutzdebatte für den Diesel“ sei wenig sinnvoll. Die Autoregion sei dafür geeignet, zum „Reallabor der Verkehrswende“ zu werden. Geld werde in den Ausbau von Straßen und Schienen gesteckt, die Zeit von neuen Autobahntrassen sei aber vorbei.

Der Minister bekannte sich zur intelligenten Verkehrssteuerung. Er berichtete, dass das Landeskabinett, das gestern in Brüssel tagte, beschlossen hat, sich an den Kosten der Einführung des European Train Control Systems (ETCS) für die S-Bahn finanziell zu beteiligen. Es müssten neue Fahrzeuge gekauft und vorhandene nachgerüstet werden.

„Teile der Verkehrsinfrastruktur sind an ihrer Kapazitätsgrenze“, stellte der Vorsitzende des Verbands Region Stuttgart (VRS), Thomas Bopp (CDU) fest. Der Regionalpräsident hat angeboten, dass sich der VRS an der Finanzierung der Großen Wendlinger Kurve beteiligt, weil sich der Verband Vorteile für eine S-Bahnlinie zwischen den Fildern und dem Neckartal erhofft. „Der Regionalverband Neckar-Alb sollte mitfinanzieren“, forderte Bopp.

Unhaltbarer Zustand

Eine Zusage erhielt er noch nicht. Eugen Höschele (CDU), Vorsitzender des Verbands Neckar-Alb, sagte, er erwarte ein Kultur des Miteinanders und bei den „Finanzen ein gegenseitiges Verständnis“.

„Wie muss die Mobilität der Zukunft organisiert sein?“, fragte der Aalener Landrat Klaus Pavel (CDU). Dass bis zur Umsetzung oft 20 Jahre vergingen, sei ein unhaltbarer Zustand. Als Vertreter der Region Ostwürttemberg verkörpere er den „klassischen ländlichen Raum“.

Gerade im ländlichen Raum gehe es weiter in Richtung Auto, berichtete Robert Follmer vom Forschungsinstitut „Infas“, der eine Mobilitätsstudie vorstellte. Demnach dürfe man beim Umstieg nicht zu optimistisch sein. Denn der größte Teil des Verkehrs spiele sich außerhalb der Großstädte ab. Der Verkehr sei das Ergebnis der Siedlungsentwicklung: „Je schlechter die Nahversorgung, desto weiter die Wege.“