Fahrverbots-Urteil „Stuttgart fühlt sich alleingelassen“

Stuttgart / Dominique Leibbrand

Die Reaktionen auf das Leipziger Urteil bewegen sich in Stuttgart zwischen Zustimmung und Entsetzen.

Sekt oder Selters? Die Reaktionen in Stuttgart auf das Leipziger Fahrverbotsurteil bewegten sich am Dienstag zwischen Zustimmung und Ablehnung. Jetzt ist klar: Das Bundesverwaltungsgericht hält lokale Fahrverbote grundsätzlich für zulässig. Für Stuttgart bedeutet das, dass ab Ende 2018 nun doch zumindest stufenweise Verkehrsbeschränkungen eingeführt werden könnten. Parteien, Organisationen und Verbände überschlugen sich mit öffentlichen Stellungnahmen.

Stuttgarts OB Fritz Kuhn (Grüne) machte da keine Ausnahme. Um Schlag 14 Uhr trat er im Rathaus vor die zahlreich erschienenen Journalisten. Wer in Leipzig der wahre Verlierer ist, ist für ihn klar: Das Urteil sei eine „Blamage für den Gesetzgeber“, der es versäumt habe, mit der Einführung der Blauen Plakette längst für Klarheit und eine bundesweit einheitliche Regelung zu sorgen, monierte er. „Es wird für die Städte nicht einfach, dieses Urteil umzusetzen.“ Für die Landeshauptstadt insbesondere wegen seiner Talkessellage nicht, in den täglich zehntausende Pendler wie durch ein Nadelöhr drücken. „Stuttgart fühlt sich alleingelassen“, so Kuhn.

Nichtsdestotrotz versteht der Rathauschef das Urteil als konkreten Handlungsauftrag: „Ich finde, wir haben das jetzt umzusetzen.“ Vom Land fordert er, die Polizei mit entsprechenden Mitteln auszustatten, um die Fahrverbote auch zu kontrollieren. Er begrüße, so Kuhn weiter, dass die Richter ein differenziertes Urteil gesprochen hätten, bei dem die Verhältnismäßigkeit gewahrt werde.

Tausende betroffen

Die weiteren Schritte sehen laut Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) vor, dass der Luftreinhalteplan zügig überarbeitet wird. Für ältere Autos bis zur Abgasnorm Euro 4 sind Fahrverbote ihm zufolge Ende 2018 denkbar, für Euro-5-Diesel Ende 2019. Wie genau die Verkehrsbeschränkungen gestaltet werden könnten, blieb am Dienstag offen. Allein in Stuttgart wären von der ersten Stufe (Euro 4) rund 16 500 Fahrzeuge betroffen, von der zweiten Stufe (Euro 5) rund 30 400. Die Diesel-Klassen 1, 2 und 3 dürfen schon heute nicht mehr in die Stadt fahren.

Für Kuhn sind Fahrverbote nur eine vorübergehende Sache: „Ich bin der Überzeugung, dass wir unser Feinstaub- und Stickstoffdioxid-Problem in drei Jahren gelöst haben.“ Es sei wichtig, die Bemühungen für bessere Luft weiter voranzutreiben. Da seien auch die Städte in Region und Metropolregion gefragt.

Bei Handel, Handwerk und in der Wirtschaft sorgte das Urteil für Frust. „Es ist verheerend, insbesondere für die Gewerbebetriebe in der Stuttgarter Innenstadt“, sagte City-Managerin Bettina Fuchs. Die Folgen für die Geschäfte seien absehbar: „Es wird weitere Frequenzverluste und ein Abwanderung in andere Städte geben.“ Handwerkskammer und IHK forderten in einer gemeinsamen Mitteilung, „Fahrverbote nochmals auf den Prüfstand“ zu stellen, immerhin seien die Werte schon deutlich besser geworden. Zudem müsse die Versorgung der Innenstadt „durch einen weiterhin fließenden Wirtschaftsverkehr“ sichergestellt werden.

Die Kfz-Innung Region Stuttgart, die Fahrverbote grundsätzlich ablehnt, zeigte sich zumindest erfreut darüber, dass Euro-5-Diesel frühestens ab September 2019 ausgeschlossen werden sollen. „Das entspannt die Lage etwas“, sagte Innungsgeschäftsführer Christian Reher. Die Zeit müsse zur Flottenerneuerung genutzt werden, der Bund müsse diese fördern. Außerdem müsse geklärt werden, wer die Hardware-Umrüstung von Euro-5-Dieseln bezahle. „Das können nur die Hersteller sein.“

Die Parteien im Stuttgarter Gemeinderat kommentierten das Urteil unterschiedlich. Für die SPD bedeutet es „eine herbe Niederlage für die Landesregierung“. Jetzt gelte es mehr denn je, den öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Die Fraktion SÖS-Linke-Plus kommentierte: „Die politisch Verantwortlichen in Stadt, Land und Bund sind der Autoindustrie jahrelang in den Auspuff gekrochen.“ Jetzt müsse sich im Namen der Gesundheit der Bürger grundlegend etwas ändern. Die Grünen im Rathaus forderten wie ihr OB die Blaue Plakette, um einen „Flickenteppich an lokalen Regelungen“ zu vermeiden. CDU-Fraktionschef Alexander Kotz zeigte sich angesichts der Übergangsfristen entspannt. Vielleicht überhole ja der technische Fortschritt die Notwendigkeit von Fahrverboten.

Ohrfeige für die Landesregierung

Umweltverbände wie der BUND, Greenpeace oder auch der Verkehrsclub Deutschland zeigten sich erfreut über das Urteil. Die Anwohner vom Feinstaub-Hot­spot Neckartor werteten es als verdiente Ohrfeige für die Landesregierung. „Die können jetzt nicht weiter nichts tun“, sagte Roland Kugler, Anwalt zweier Anwohner von Deutschlands schmutzigster Straßenkreuzung, der Nachrichtenagentur dpa.

Ob Kugler damit Recht behält, bleibt abzuwarten: Denn die Diskussion um die Umsetzung von Fahrverboten hat in der Landesregierung erneut begonnen. Während Minister Hermann für deren Umsetzung plädiert, sagte CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart am Dienstag „Wir wollen Fahrverbote weiterhin vermeiden.“ Man werde das Urteil sorgfältig prüfen.