Stadtleben „So verlieren wir unsere Innenstädte“

Stuttgart / Von Melissa Seitz

Im Norden das Milaneo, in Richtung Süden das Gerber und zwischendrin die Königsstraße und das Dorotheenquartier – wer in Stuttgart shoppen gehen will, hat auf jeden Fall Auswahl. „Mit der Erweiterung von Handelsflächen, dem Hinzukommen von Milaneo und Gerber bleiben keine Wünsche mehr offen“, schwärmt Bettina Fuchs, Chefin bei der City-Initiative Stuttgart. Trotzdem sind im Schnitt die Besucherfrequenzen in der Königsstraße laut Sabine Hagmann, Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg, zurückgegangen. Kameras an verschiedenen Stationen in der Stadt zeichnen Bewegungen auf – aber machen keine Aufnahmen von Menschen, wie sie betont. Das Ergebnis: weniger Besucher als früher.

Angst vor dem Verkehrschaos

Warum das so ist, kann Hagmann nur vermutet. „Die Verkehrsproblematik ist aber sicherlich eines der Hauptgründe“, sagt sie. Vor allem die riesige S 21-Baustelle sei abschreckend. Nicht nur für Bahnreisende, sondern auch für diejenigen, die mit dem Auto zur Shopping-Tour nach Stuttgart kommen. „Die Baustellen stören einfach im Verkehrsfluss und sie wechseln auch ständig, sodass die Verkehrsführung immer anders ist“, sagt Hagmann. Verwirrung auf den Straßen ist vorprogrammiert, der damit verbundene Stress auch.

Außerdem komme der ÖPNV an seine Grenzen. Man müsse sich um mehr Schienen und Wagen kümmern. Menschen, die auf dem Land wohnen und nach Stuttgart zum Einkaufen kommen, bliebe deshalb nichts anderes übrig, als auf das Auto zu setzen. Und diese Menschen seien dann mit dem nächsten Problem konfrontiert: „Es gibt in Stuttgart weniger Parkplätze als früher.“

Trotzdem ist die Hauptgeschäftsführerin des Handelsverbandes Baden-Württemberg mit der Shopping-Situation in Stuttgart zufrieden. „Die Stadt bleibt attraktiv“, sagt sie. Das liege nicht nur an den vielen Läden in der Königsstraße und an den Einkaufszentren, sondern auch an den unscheinbaren Parallelstraßen, in denen Leben herrscht.

Bettina Fuchs weiß, dass es beim Einkaufen inzwischen nicht nur um das reine Abklappern einer Einkaufsliste geht. „Das Bummeln und Shoppen ist inzwischen eine Freizeitaktivität“, sagt sie. „Die Menschen treffen sich in der Stadt, wollen gemeinsam essen, trinken und einkaufen.“ Stuttgart biete genügend Möglichkeiten dazu – sei es bei besonderen Anlässen wie der langen Einkaufsnacht oder an einem warmen Sommertag. „Nach dem Einkaufen kann man noch eine Pause auf dem Schlossplatz oder in einem der zahlreichen Cafés machen“, schwärmt die City-Managerin. „Diese Aufenthalts- und Erlebnisqualität ist mit einem Online-Bestellvorgang nicht zu vergleichen.“

Handel in Gefahr?

Shoppen, ein Kaffee trinken und flanieren – damit Stuttgart weiterhin eine belebte Einkaufsstadt bleibt, mahnt Hagmann zur Vorsicht. „Die Mieten auf der Königsstraße sind drastisch angestiegen. Immer mehr Menschen kaufen auch online ein und es gibt kein gutes Mobilitätskonzept. So verlieren wir unsere Innenstädte“, sagt die Handelsexpertin. Vor allem die Politik sei am Zug, das zu verhindern.

Kommen keine Besucher mehr, können sich Landenbesitzer die Mieten nicht mehr leisten und schließen ihr Geschäft. „Mit den Läden, weichen dann auch die Gastronomie und die Kultur nach und nach aus der Stadt“, sagt Hagmann. Diese Entwicklung ziehe einen ganzen Rattenschwanz mit sich. So etwas gelte es zu verhindern.