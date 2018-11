Tourismus „Regionale Weine stehen hoch im Kurs“

Stuttgart / Rainer Lang

Bald werden sich wieder etwa vier Dutzend Kinder im Stuttgarter Weinbaumuseum mit ihren Eltern versammeln und gespannt auf den Nikolaus warten. Wenn dieser seine Geschenke verteilt hat, gibt es für die Erwachsenen Glühwein und für die Kleinen Kinderpunsch. Es ist eine Aktion, die schon dem Nachwuchs deutlich machen soll, welchen Stellenwert der Wein in Stuttgart habe, erläutert Museumsleiterin Andrea Gehrlach. Und dieser spielt in der Landeshauptstadt keine geringe Rolle. Gehrlach freut sich, bei Stuttgart-Marketing mit der Aufgabe betraut zu sein, Wein ins beste Licht zu rücken. Ein idealer Ort dafür ist das Weinbaumuseum mit seiner Vinothek.

Diese ist gerade vom baden-württembergischen Tourismusverband ausgezeichnet worden mit dem Siegel „Weinsüden-Vinothek“ – eine Ehre, die nur 13 weiteren Vinotheken im Land zu teil geworden ist und in Stuttgart nur noch der im Hotel am Schlossgarten. Besonders am Wochenende ist die Museums-Vinothek beliebter Anlaufpunkt, weil viele der Weine der 20 Partner noch zu kaufen sind, wenn diese längst geschlossen haben.

Die Wein-Events werden besonders bei Jüngeren immer beliebter, hat Gehrlach beobachtet. Wegen des großen Zuspruchs für die am Wochenende gestarteten Glühweintouren wird am 12. Januar eine zusätzliche Tour angeboten. In diesem Jahr gibt es am 2. und 8. Dezember noch zwei Touren. Diese führen vom Bahnhof Untertürkheim hoch zur Grabkapelle. Zwischendurch wird Glühwein genossen, in dem garantiert Wein von Stuttgarter Winzern ist, verspricht Gehrlach.

Deren Weine können Interessierte bei „Stuttgarts beste Weine“ in der Phoenixhalle am 24. November probieren. Während es bei der Erstausgabe 2002 von elf Weingütern 41 Weine gab, sind es heute mehr als 100 Weine und Sekte von 26 Weingütern.

„Regionale Weine stehen hoch im Kurs“, sagt Gehrlach. Das beschert auch dem Museum immer mehr Besucher. In diesem Jahr wurden schon 15 500 Besucher gezählt. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 16 000. Neue Veranstaltungen sollen noch mehr Interesse wecken. „Gleich nach der Arbeit um 18.30 Uhr zum gemütlichen Abend mit Weinprobe und Essen ins Museum“, empfiehlt Gehrlach.