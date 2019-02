Friedrichsbau „Ohne Varieté geht es bei mir nicht“

Stuttgart / Raimund Weible

Trudel Wulle war restlos begeistert. Zusammen mit ihrem Mann Walter Schultheiß verfolgte die 93-jährige Schauspielerin als Ehrengast die Jubiläums-Gala des Friedrichsbau-Varietés. Sie beide seien immer gern ins Varieté gegangen, nur sei der Besuch in den letzten Jahren wegen der langen Anfahrt beschwerlicher geworden. Das betagte Paar wohnt in Wildberg im Schwarzwald.

Zum 25-jährigen Bestehen des Varietés rührte Regisseur Ralph Sun am Sonntagabend eine Melange aus dem eben abgeschlossenen Programm „Grande Revue“ und der neuen Show „Magic Rocks“ an, die am 7. März Premiere feiern wird. Zuvor war das Varieté mit Lob und Anerkennung überschüttet worden. Kulturbürgermeister Fabian Mayer attestierte dem Theater eine künstlerische Vielfalt, die atemberaubend sei. Er nannte das Varieté einen „zauberhaften, bunten und lebendigen Ort“, dessen Programme stilbildend seien und dessen Shows viele Nachahmer fänden.

Mit herzlichen Worten bewertete Mayer die Pionierarbeit der scheidenden Geschäftsführerin Gabriele Frenzel. Sie war von Anfang an als Chefin dabei, als das Varieté 1994 in der Rotonde der L-Bank nach langer Pause wiedereröffnet worden war. Zurück geht die Institution auf das Theater, das 1900 in einem prächtigen Jugendstilbau an der Stuttgarter Friedrichstraße seinen Betrieb aufgenommen hatte. Dieses Haus erlitt im Bombenhagel des Zweiten Weltkriegs große Schäden und wurde später abgerissen.

2014 wechselte das Varieté in sein eigenes Domizil auf dem Pragsattel. „Mit ihrer Beharrlichkeit und Ausdauer“ habe Frenzel „uns Stuttgarter überzeugt“, sagte Mayer und spielte damit auf die Unterstützung der Landeshauptstadt an. Der Gemeinderat machte das neue Haus mit Zuschüssen und Krediten möglich und fördert das Theater seit 2018 mit jährlich 100 000 Euro. Gabriele Frenzel versprach, sie werde auch nach ihrem Rückzug als Geschäftsführerin weiter mitarbeiten: „Ohne das Varieté geht es bei mir nicht.“

In der Art des legendären „Rat Packs“ um Frank Sinatra führten Jorgos Katsaros, Ferkel Johnson und der clowneske Mr. C. durch die von Zwischenapplaus begleitete Show. Katsaros gab mit Zaubertricks einen kleinen Einblick auf das kommende „Magic Rocks“-Programm. Glamour verbreiteten die Vegas Showgirls mit ihren exotischen Kostümen. Die beiden Sängerinnen Cassie McIvor und Melanie Ortner-Stassen überzeugten mit Stimmgewalt und Charme. Und Ferkel Johnson und Vivi Valentine erreichten mit vollem Körpereinsatz einen hohen Burlesque-Faktor.

Nach dem Song „One night only“ zum Finale trugen die Köche mehrere Torten auf die Bühne. An dem Naschwerk konnten sich die gut 300 Jubiläumsgäste im Foyer laben.