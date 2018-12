Integration „Jeder kann Tomaten schnippeln“

Von Rainer Lang

Im ersten halben Jahr sei die junge Syrerin nur eine Nummer gewesen, erzählt sie. Die Nummer hatte sie am 4. Oktober 2015 in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Karlsruhe auf einem Blatt Papier erhalten. „Damit konnte ich zum Arzt gehen, Medikamente holen und Essen bekommen“, berichtet die 29-jährige Nour Karro, die damals kein Wort Deutsch sprechen konnte. Drei Jahre später sitzt sie im feinen Steak-Restaurant „Pier 51“ in Stuttgart-Degerloch und erzählt in fließendem Deutsch, wie es gekommen ist, dass sie seit einem halben Jahr einen Ausbildungsvertrag als Köchin in der Tasche hat.

Geschafft hat die junge Frau dies aus eigenem Antrieb. Sie will sich eine neue Existenz aufbauen. Ihr Heimatstadt Aleppo ist zerstört. „2011 hat sich unser Leben völlig verändert“, sagt Karro. Sie hatte gerade ihren Studienabschluss in Businessmanagement in der Tasche und hatte den Familienbetrieb, der Speiseeis produzierte, übernommen, als der Bürgerkrieg in Syrien ausbrach.

Auf Jobmesse Arbeit gefunden

Nach Stationen in Ägypten und der Türkei erreichte sie schließlich Deutschland. Heute lebt die Asylbewerberin mit ihrem Mann, auf den sie zweieinhalb Jahre warten musste, in ihrer Wohnung in Schorndorf. Sie hat alles dafür getan, um Arbeit zu finden. Auf einer Jobmesse in Stuttgart ist Karro mit der Firma Rauschenberger in Kontakt gekommen, die auch das „Pier 51“ betreibt.

Für Küchenchef Philipp Di Mineo ist sie ein „Paradebeispiel“ für die geglückte Integration. „Was sie leistet, ist vorbildlich“, lobt der Küchenchef, während seine syrische Auszubildende zufrieden lächelnd daneben sitzt. Sie weiß, dass sich andere Flüchtlinge weit schwerer bei der Suche nach einer Stelle tun. Für diese hat das Kolping-Bildungswerk in Stuttgart zusammen mit Rauschenberger das Pilotprojekt „Ingastro“ aus der Taufe gehoben.

Dabei ist der Name Programm. Knapp einem Dutzend Migranten, überwiegend Flüchtlingen, wird dabei der Weg in die Gastronomie geebnet. Ausgangspunkt für die Maßnahme des Bildungswerks und der Rauschenberger-Gastronomie sei die Erkenntnis gewesen, „dass jeder Tomaten schnippeln kann“, erklärt Stephan Reichstein, der bei Kolping das Projekt betreut.

Er bekräftigt, dass es nicht darum geht, billige Arbeitskräfte zu rekrutieren. Das will auch Rauschenberger nicht. Im Blick auf den Fachkräftemangel sucht das Unternehmen nämlich qualifizierte Mitarbeiter. „Auch wenn sich jemand als Küchenhilfe wohlfühlt und schnell Geld verdienen will, bieten wir gerne Entwicklungsmöglichkeiten an“, betont Firmensprecherin Catrin Rathgeb. Voraussetzung seien gute Sprachkenntnisse, Motivation und Leistungsbereitschaft.

Genau an diesem Punkt setzt das im November gestartete und auf acht Wochen angelegte Pilotprojekt an. Die von Kolping entwickelte Maßnahme, für die das Jobcenter Bildungsgutscheine vergibt, umfasst einen vierwöchigen Kurs in der Fachsprache, zwei Wochen Praktikum und zwei Wochen Fachausbildung zum Koch. Kolping unterstützt die Teilnehmer auch beim Gang zu den Ämtern. „Wir haben nicht die Ressourcen für die Verwaltungsarbeit“, sagt Küchenchef Di Mineo.

In den Kursen, die auch älteren Migranten offen stehen, geht es um weit mehr als um Fachliches, wie Hygiene und moderne Küchengeräte. Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und effizientes Arbeiten seien dabei wichtige Aspekte für Menschen, die aus einer anderen Kultur kommen, betont Reichstein. Auch seien die Erwartungen an Deutschland in manchen Fällen überzogen. Und immer wieder müsse darüber geredet werden, dass auch eine Frau Chefin sein kann.

In Rauschenberger hat Kolping den idealen Partner gefunden. „Das Unternehmen gibt mehr in das Projekt rein, als es bezahlt bekommt“, betont der Bildungsexperte. Die Gruppe ist heterogen. Sie umfasst Migranten mit Bleiberecht sowie Flüchtlinge aus Syrien. Das Alter der Teilnehmer reicht von Anfang 20 bis 63. Von den anfangs zwölf Teilnehmern ist bisher nur einer abgesprungen.