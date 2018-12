Weihnachtsdorf „Flammlachs ist der Renner“

Stuttgart / Nadja Otterbach

Anssi Linkkonen ist seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Um 10 Uhr hat er damit begonnen, große Lachsstücke am offenen Birkenholzfeuer zu garen. Eine Stunde später wird er den ersten hungrigen Besuchern den Flammlachs im Brötchen reichen. Und spätestens am Abend müssen alle, die die Spezialität aus dem hohen Norden genießen wollen, Schlange stehen.

Der Karlsplatz ist wieder in finnischer Hand. Während sich die Massen über den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt schieben, geht es im finnischen Weihnachtsdorf beschaulich zu. Zwei rote Holzhütten, ein Blockhaus und ein Kota-Zelt mit Lagerfeuer, mehr braucht‘s nicht für ein bisschen Gemütlichkeit. Hier trinken Menschen auf Rentierfellen sitzend ihren Glögi, verspeisen Elchwürste mit Preiselbeersenf oder eben jenen Flammlachs, der nach alter finnischer Tradition zubereitet wird.

Anssi Linkkonen ist zum fünften Mal in Stuttgart dabei und freut sich: „Es läuft gut. In diesem Jahr kommen mehr Leute.“ Ein Grund dafür könnte sein, dass das direkt angrenzende Antikmarkt-Zelt in diesem Jahr so positioniert wurde, dass die finnischen Hütten auch von der Dorotheenstraße aus gut zu sehen sind. Viele steigen dort aus den Bussen und machen erst mal Station bei Linkkonen und seinen Kollegen.

Auch Marktleiterin Olga Vallin ist zufrieden. Flammlachs sei der Renner, bestätigt die 25-Jährige. Und: „Immer mehr Besucher fragen nach vegetarischen Alternativen.“ So gibt es in diesem Jahr auch eine fischfreie Leckerei: Zwiebeln, Bohnen und Erbsenpüree im Fladenbrot. Wer Gefallen findet an der nordischen Gemütlichkeit, verlässt das Weihnachtsdörflein sicher nicht mit leeren Händen.

Im Blockhaus gibt es neben Rentierfellen, Kunsthandwerk und Saunaprodukten auch Kulinarisches. Wer den Flammlachs auch zu Hause genießen möchte, kann ein spezielles Brett erwerben – und ein Rezept gleich mit dazu.

Info Das finnische Weihnachtsdorf ist noch bis 20. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, freitags und samstags bis 22 Uhr.