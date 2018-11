ÖPNV „Die Qualität muss stimmen“

Stuttgart / eb

Die Nutzung der Busse in der Region Stuttgart soll angenehmer für Fahrgäste werden. Bei insgesamt 80 Buslinien werden die Fahrpläne ausgeweitet. Der Fahrgastverband Pro Bahn mahnt in einer Pressemitteilung, bei allen Verbesserungen die Qualität und Zuverlässigkeit bei den Anbietern nicht zu vernachlässigen.

Ab 1. Dezember treten die ersten Änderungen in Kraft: In Leinfelden-Echterdingen gibt es zum Beispiel bessere Busverbindungen in Richtungen Flughafen. „Es sind Verbesserungen, die wir schon lange gefordert haben“, sagt Julian Krischan vom Fahrgastverband. Trotzdem gebe es auch Anlass für Kritik: „Die Qualität muss stimmen, sonst nützt jedes bessere Fahrtangebot nichts“, führt Andreas Kegreiß von Pro Bahn Stuttgart aus. Vor allem in beruflichen Hauptverkehrszeiten sind die Straßen oft überfüllt, sodass geplante Fahrtverläufe nicht eingehalten werden können. „Wenn der Bus zu spät kommt, ist der Anschluss weg“, sagt Kegreiß weiter.

Zuverlässigkeit gefährdet

Als eine weitere Herausforderung sieht der Verband die Zuverlässigkeit von Busunternehmen: Infolge von Ausschreibungen fahren Busunternehmen oft nicht mehr in der eigenen Stadt, in der ihr Betriebshof liegt. Für den Einsatz müssen sie oft weite Wege zurückgelegen. Durch neue rechtliche Vorschriften waren die Busverkehre in der Region Stuttgart zuletzt erstmalig im Wettbewerb ausgeschrieben worden.