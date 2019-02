Tour „Der Hund hat nie Schuld“

Von Melissa Seitz

Hunde-Fans kennen ihn: Martin Rütter ist seit 2008 in der VOX-Sendung „Der Hundeprofi“ zu sehen, in der er Menschen bei der Hundeerziehung unterstützt. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat der 48-Jährige, der in der Nähe von Köln wohnt, Hundeschulen eröffnet. Im Moment tourt er mit der Show „Freispruch!“ durchs Land. Am 7. März ist er in der Porsche-Arena in Stuttgart.

In Ihrem Studium haben Sie sich mit Sport beschäftigt. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich zum Hundetrainer ausbilden ließen?

Martin Rütter: Richtig, ich habe Sportpublizistik in Köln studiert und wollte Sportreporter werden. Und so wie andere Leute neben dem Studium gekellnert haben, habe ich Hunde ausgeführt. Da hat sich relativ schnell rumgesprochen, dass wenn dieser Rütter kommt, der Hund irgendwie anders ist. So im dritten, vierten Semester war für mich dann klar: Ich eröffne eine Hundeschule.

Hatten Sie schon immer eine Liebe zu Hunden?

Ich hatte immer einen engen Draht zu Hunden, obwohl ich als Kind keinen haben durfte, da meine Eltern auch heute noch jedes Tier als überflüssig ansehen, das man nicht essen kann. Ich habe aber in meiner Jugend die Hunde der Nachbarn ausgeführt und die Hunde meiner Tante Thea ohnmächtig gekrault. Sie hatte in den 80er Jahren eine Art Pflegestelle für gestrauchelte Tiere. Sie besaß die Gabe, Hunde, die anfangs noch ganz wunderbar waren, dermaßen verrückt zu machen, dass man das Haus nicht mehr angstfrei betreten konnte. Mich hat damals interessiert, warum so viele Menschen Probleme mit ihren Hunden hatten.

Man würde von einem Hundeprofi erwarten, dass er selbst eine ganze Horde an Hunden daheim hat.

Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Hund. Sie heißt Emma und ist ein Mischling aus Terrier und Australian Shepherd. Emma ist immer dabei, auch bei den Dreharbeiten und auf Tour. Aber nicht auf der Bühne, sondern in bester menschlicher Gesellschaft im Hotel oder auf einer Wiese.

Nehmen wir an, mein Hund läuft nicht bei Fuß. Liegt das Problem bei mir oder dem Tier?

Das ist aus der Ferne schwer zu beurteilen. Grundsätzlich kann das Ziehen an der Leine verschiedene Ursachen haben. Ihnen gemeinsam ist die Tatsache, dass sich der Hund in einer Stresssituation befindet. Entweder hat er vor bestimmten Umweltreizen Angst und möchte gerne wieder zurück nach Hause. Oder er glaubt, das Rudelmitglied am anderen Ende der Leine führen zu müssen. Hier fühlt sich der Hund für den Menschen sozusagen verantwortlich. Langfristig sollte auf jeden Fall an der Beziehung zwischen Mensch und Hund gearbeitet werden, damit sich der Hund am Menschen orientiert und sich seinem Tempo anpasst. Als „Erste-Hilfe-Maßnahme“ können Sie immer stehen bleiben, wenn der Hund zieht. Es geht erst weiter, wenn die Leine wieder locker ist.

Gibt es Rassen, die leichter zu erziehen sind als andere?

Grundsätzlich sind die Rassen leichter zu erziehen, die seit Jahren auf die Zusammenarbeit mit dem Menschen gezüchtet wurden. Hierzu gehören der Labrador oder der Golden Retriever. Am Ende muss man aber auch wissen, dass jeder Hund für sich eine eigene Persönlichkeit ist.

Sie haben mal gesagt, es liegt an den Haltern, ihre Hunde gesellschaftsfähig zu machen. Das hört sich so an, als wäre es kein Wesenszug des Hundes, ein treuer Gefährte zu sein.

Ein treuer Gefährte ist er auf jeden Fall. Wenn wir die verschiedenen Tiere vergleichen, dann passt der Hund am besten von allen zum Menschen. Er ist in der Lage, einen Artfremden als gleichwertigen Sozialpartner zu sehen. Der Hund weiß, dass wir kein Hund sind. Aber wir können für ihn so wichtig werden wie ein anderer Hund. Was die Gesellschaftsfähigkeit angeht, sind ganz klar wir Zweibeiner in der Pflicht. Wenn ich beispielsweise mit meinem Hund durch den Wald gehe, muss ich dafür sorgen, dass der kein Rehkitz schreddert. In seiner Natur wäre das aber so. Ich muss also gewisse Dinge von ihm abverlangen können, damit er gesellschaftsfähig ist.

Sie stehen als Hundetrainer auch auf der Bühne und berichten von ihren Trainingsmethoden. Wie war das erste Mal vor Publikum für Sie?

Nicht gerade erfolgversprechend. Vorträge in Deutschland, Österreich und der Schweiz halte ich seit knapp 24 Jahren. Angefangen hat alles in einer Kneipe in der Eifel, vor sieben Menschen und elf Hirschgeweihen. Drei von den Menschen kamen nach der Pause nicht wieder. Beim zweiten Vortrag gab es nur noch eine Anmeldung. Ich habe dann zehn Freunde gebeten, sich dazuzusetzen. Zu Anfang brauchte ich Durchhaltevermögen. Aber nach circa einem Jahr sprach sich herum, dass der Typ da irgendwie anders ist. Und dann kamen tatsächlich regelmäßig immer mehr Leute.

Sie machen am 7. März mit der Tour „Freispruch!“ Stopp in der Porsche-Arena in Stuttgart. Sind Hunde im Programm?

Sagen wir es so, es wird zumindest ein Hund auf der Bühne sein. Und der ist überdimensional groß. Mehr möchte ich nicht verraten. Ich halte den Leuten vor Augen, an welchem Ende der Leine das Problem liegt und fungiere als „Anwalt der Hunde“. Es ist ja klar: Der Hund hat nie Schuld.

Waren Sie schon öfter in Stuttgart?

Schon etliche Male. Wir sind im Grunde mit jeder Tour in Stuttgart. Da an den Show-Tagen nicht viel Zeit bleibt, sehe ich leider viel zu wenig von den Städten.

Letzte Frage: Haben Sie eine Lieblingshunderasse?

Eine Lieblingsrasse habe ich nicht. Ich habe aber eine Schwäche für schlitzohrige Hunde. Hunde, bei denen man im Training denkt: Jetzt hab’ ich ihn. Und zack hat der noch mal einen Plan B. Meine Hündin Emma gehört genau zu dieser Kategorie.