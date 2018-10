Völkerverständigung „Das persönliche Interesse ist weiterhin groß“

Stuttgart / Barbara Wollny

Europa und Amerika haben sich in den vergangenen Jahren politisch und gesellschaftlich von einander entfernt. Die „American Days“ bieten von diesem Dienstag bis 28. Oktober Gelegenheiten zur niederschwelligen Kontaktpflege. Mehr als 80 Veranstaltungen von Vorträgen und Diskussionen bis Theater, Musik und Ausstellungen stehen auf dem Programm. Es gibt auch die Möglichkeit, US-Sportarten wie Baseball, Eishockey oder Football kennenzulernen. Bei den meisten Veranstaltungen sind die Beiträge in englischer Sprache.

Koordiniert wird das Event von Christiane Pyka und Pia Herzan vom Deutsch-Amerikanischen Zentrum (DAZ) in der Charlottenstraße. „Obwohl es aktuell erhebliche Irritationen auf politischer und wirtschaftlicher Ebene zwischen den USA und Deutschland gibt, ist das persönliche Interesse der Menschen an Amerika weiterhin sehr groß“, stellt DAZ-Direktorin Pyka fest. Scott Beard vom Stuttgarter Deutsch-Amerikanischen Club, der seit 70 Jahren besteht und der im Rahmen der American Days zu einer Stadtführung nach Esslingen einlädt, sieht es ähnlich: „Wir sind eigentlich ein ganz unpolitischer Gesellschaftsverein. Wir machen unsere Arbeit trotz der politischen Dissonanzen. Aber auf der Mensch-Zu-Mensch-Ebene funktioniert die Verständigung gut“, so Beard.

Das eigentlich schon für das Frühjahr geplante Festival konnte erst realisiert werden, nachdem die Robert Bosch Stiftung als zusätzlicher Sponsor zu Stadt und Land eingesprungen war. Denn die Zeiten, in denen die USA zur Stärkung der Demokratie Amerikahäuser in Deutschland und Österreich finanzierten, sind vorbei. In Stuttgart schloss das Amerikahaus 1996. Oberbürgermeister Manfred Rommel wollte damals jedoch, dass die Arbeiten zur Stärkung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses weitergehen sollten. Seitdem finanzieren Stadt und Land gemeinsam das DAZ.

Das Festival startet heute um 19 Uhr im Theaterhaus in der Siemensstraße gleich mit einem der Höhepunkte, einer Tanzaufführung der New Yorker Battery Dance Company. Ihr Leiter Jonathan Hollander hat gemeinsam mit Schülern von fünf Stuttgarter Schulen ein Tanzprogramm einstudiert.

Infos zum Festivalprogramm gibt es unter www.americandays.org