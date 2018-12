Bilanz 3,5 Millionen Gäste zieht es auf den Stuttgarter Weihnachtsmarkt

Stuttgart / Melissa Seitz

Bald sind der Rathaus- und Marktplatz wieder leer, die hergerichteten Stände werden weichen und es wird ruhiger in den Gassen. Einen Tag vor Heiligabend ist der Stuttgarter Weihnachtsmarkt traditionell zu Ende gegangen. Andreas Kroll, Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart, zeigt sich zufrieden mit dem Markttreiben in den vergangenen 26 Tagen: „Wenn es im Winter kalt und trist ist, bringt der Weihnachtsmarkt die Menschen in die Stadt.“

Zwar sei dieses Jahr kein neuer Rekord aufgestellt worden, aber die Besucherzahl habe sich gehalten. Rund 3,5 Millionen Gäste schlenderten durch die Gassen und machten an den Ständen Halt. Dass nicht mehr Besucher den Weg auf den Weihnachtsmarkt gefunden haben, könnte laut Kroll daran liegen, dass zwei Adventssonntage völlig verregnet waren. Die Vermutung, dass wegen den Vorfällen in Straßburg viele den Markt gemieden haben, kann Kroll nicht bestätigen. „Die Menschen haben sich sicher gefühlt. Unsere Polizisten haben auch ab und zu kleine Geschenke oder einen Kaffee erhalten“, erzählt der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft.

Auch die Marktbeschicker zeigen sich mit dem diesjährigen Weihnachtsmarkt zufrieden. „Einige haben sogar bessere Umsätze gemacht als im Vorjahr“, berichtet Marcus Christen, Abteilungsleiter für die Feste und den Cannstatter Wasen bei in.Stuttgart. Vor allem der neue Schafwollstand am Schillerplatz sei bei vielen Besuchern gut angekommen.

Gelungen finden Kroll und Christen auch die Lichtinstallationen „Glanzlichter“ auf dem Schlossplatz. Sie seien eine gute Ergänzung zum Weihnachtsmarkt. „Endlich wird der dunkle Schlossplatz in den Mittelpunkt gerückt. Was dort entstanden ist, kann sich wirklich sehen lassen“, sagt Kroll erfreut. Nächstes Jahr werden die Installationen wieder aufgestellt.