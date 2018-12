Gewalt 21-Jähriger in U-Haft

21-Jähriger in U-Haft

Bietigheim-Bissingen / eb

Wegen versuchten Totschlags ermittelt die Kriminalpolizei Ludwigsburg gegen einen 21-Jährigen, der am Donnerstag in einer Flüchtlingsunterkunft in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) aggressiv geworden ist. Der Mann beleidigte zuerst die beiden Hausmeister der Unterkunft. Sie riefen daraufhin die Polizei hinzu. Als die Beamten den Mann vor seinem Zimmer antrafen, wollten sie ihn mit seinem Verhalten konfrontierten.

Unvermittelt griff der 21-jährige Flüchtling den 32-jährigen Polizisten an und versuchte, ihn über das Geländer auf den asphaltierten Boden vor der Unterkunft zu werfen. Sein Kollege handelte blitzschnell und überwältigte den aggressiven Mann. Die beiden Beamten konnten ihn im Zaum halten, bis weitere Streifenwagen eintrafen. Der Mann wehrte sich heftig gegen die Festnahme.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 21-jJährige am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt inzwischen wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.