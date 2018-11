Ausstellung 100 Fragen an Marcel Duchamp in der Staatsgalerie

100 Fragen an Marcel Duchamp in der Staatsgalerie

Stuttgart / Von Lena Grundhuber

Schauen Sie genau hin, der Mona Lisa ist ein Bart gewachsen! Gut, es ist nicht das echte Bild, an dem sich Marcel Duchamp 1919 vergangen hat, aber ein schmunzelndes Attentat auf eine Ikone der Kunstgeschichte ist es schon. Je nachdem, wie weit man es treiben will, kann man in der Kritzelei einen Generalangriff auf das bürgerliche Kunstverständnis sehen oder eine Infragestellung der Geschlechteridentitäten oder einen Verweis auf die Homosexualität Leonardos. Duchamp selbst hat sein „Werk“ mit den Buchstaben „L.H.O.O.Q.“ versehen, was ausgesprochen wie der französische Satz „elle a chaud au cul“ klingt. Auf Deutsch etwa „ihr ist heiß am Po“.

Später hat er der Mona Lisa ihr Bärtchen wieder „abrasiert“, doch da war der tradierte Kunstbegriff schon zertrümmert. Mit seinen Readymades veränderte Marcel Duchamp (1887-1968) grundstürzend das Verständnis davon, was ein Kunstwerk sein kann. Neben einem Gemälde wie der Mona Lisa gilt nun eben auch ihre verunzierte Reproduktion oder ein Alltagsgegenstand wie Duchamps berühmtes Urinal als Kunst.

Aus dem Bestand heraus

Was den Zeitgenossen nicht so recht einleuchtete, scheint uns heute irgendwie selbstverständlich. Dass wir das komplexe Werk des Moderne-Vaters leichter verstehen, darf dennoch bezweifelt werden und so ist es dankenswert, dass die Staatsgalerie Stuttgart ihm mit „100 Fragen. 100 Antworten“ zu Leibe rückt.

Kuratorin Susanne Kaufmann hat die Schau aus dem hauseigenen Bestand entwickelt, speziell aus dem Archiv Serge Stauffer: 1960 hatte der Schweizer Künstler und Forscher 100 Fragen an Marcel Duchamp geschickt und beantwortet bekommen. Wer möchte, kann die Korrespondenz in Schubladen nachlesen. Allerdings sind die Fragen Stauffers oft ebenso speziell, wie die Antworten im Vagen bleiben. Duchamp liebte die Verschleierung.

Erschließen wird man sich die Ausstellung durch eine brillante kuratorische Idee: Der Konzeptkünstler Joseph Kosuth hat Karten gestaltet, auf denen noch einmal hundert Fragen und hundert Antworten stehen und die der Besucher lesen und mitnehmen kann. Darauf finden sich Fragen, die sich der Mensch eben stellt. Also nochmal: „Was ist ein Readymade?“ Nichts weniger als eine Revolution: „Erstmals liegt der künstlerische Akt im reinen Auswählen eines Gegenstands. Duchamp stellt den klassischen Kunstbegriff radikal infrage und bereitet so den Weg für die ,Konzeptkunst’.“ Das Urinal ist zwar nicht vertreten, dafür stehen beziehungsweise hängen ein „Fahrrad-Rad“ und ein „Flaschentrockner“ (ursprünglich 1913/1914).

Anhand der „3 Kunststopf-Normalmaße“ aus den Formen fallengelassener Fäden wird die Bedeutung des Zufalls im Werk deutlich, „Rotoreliefs“ zeigen, wie Duchamp die Bewegung hereinholt. „Die Schlägerei von Austerlitz“ (1921) ist ebenso zu sehen wie der Künstler beim Schachspiel mit nackter Dame. Im Zentrum aber steht das „Große Glas“ („Die Braut von ihren Junggesellen nackt entblößt, sogar“) in Form der Kopie aus Stockholm.

Wie sehr Marcel Duchamp in der Moderne selbst zur Ikone geworden ist, zeigt eine Arbeit von Brian O’Doherty: Auf einem Elektrokardiografen sieht man Duchamps Herzschlag, den der Kollege einst beim Abendessen mit ihm aufgenommen hat. Das Pochen ist bis heute spürbar.