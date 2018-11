Kommentar Thumilan Selvakumaran zum Haller Bahnhof Zwischenlösung für Haller Bahnhof hätte sich gelohnt

Thumilan Schwäbisch Hall

Abseits der Großstädte lässt es sich gut leben. Das wurde kürzlich in der besten Sendezeit vom ZDF thematisiert – und das Beispiel Hall genannt. Keine Frage: Die Kocherstadt ist attraktiv. Doch es gibt Punkte, die der Verbesserung bedürfen, etwa die beiden Bahnhöfe. Denn während der ehrgeizige Bauwille mit teils abenteuerlichen Zeit- und Kostenplänen so manches Großprojekt aus dem Boden stemmt, bleibt etwa der Haller Bahnhof in trostlosem Zustand – obwohl die Stadt das Gebäude vor Jahren gekauft hat. Eine Zwischenlösung hätte sich lange gelohnt. Kurz vor der Umsetzung des Quartiersprojekts ist der Zug aber abgefahren.