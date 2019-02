Windmüller Zwischen Handwerk und Industrie

Technik für die Baustelle wird in einer Halle schon vorgefertigt. © Foto: just

Dirk Windmüller (links) zeigt dem Wirtschaftsförderungsausschuss der Stadt den Familienbetrieb in der Haller Stadtheide. © Foto: just

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Was wir machen, gehört zu den Selbstverständlichkeiten. Das merkt man erst, wenn etwas mal nicht mehr funktioniert“, sagt Dirk Windmüller, Geschäftsführer der Windmüller GmbH, bei einem Besuch des Haller Wirtschaftsförderungsausschusses in der zurückliegenden Woche.

Das Unternehmen sieht sich breit aufgestellt. Die Bereiche Bad, Heiztechnik, Klima und Flaschnerei sind die Kerngeschäftsfelder von Windmüller. Seit mehr als 100 Jahren besteht das inhabergeführte Familienunternehmen. Zu seiner Basis zählt Windmüller einerseits Kunden aus dem privaten Bereich. Diese machen rund 30 Prozent des Umsatzes aus. Aber auch bei vielen großen Unternehmen hat der Haller Betrieb einen starken Rückhalt. Zum Kreis der Kunden gehören Würth und die Bausparkasse, Optima und Recaro.

„Wir sind regional verwurzelt“, macht Dirk Windmüller deutlich, „und solange es der Region gut geht, geht es uns gut.“ Ein Kunde im britischen Liverpool sei die Ausnahme. Ansonsten arbeite Windmüller in einem Umkreis von rund 100 Kilometern. Eine größere Ausdehnung sei sinnlos. Dann würde der Handwerker für die Arbeit von hier nach dort fahren, der Handwerker von dort nach hier.

Anfänge in der Blockgasse

Der Flaschnermeister Karl Windmüller hatte den Betrieb am 1. Juli 1902 in der Blockgasse gegründet. Auf der Internet-Seite des Unternehmens wird der Uropa von Dirk Windmüller als junger und unbekannter Anfänger beschrieben, der mit seinem Grundsatz „solide Arbeit zu mäßigen Preisen“ Erfolg hatte. Später zog er in die Schulgasse, dann in den Haal. 1973 wurde der Betrieb in den Steinbeisweg im Industrie- und Handelszentrum Stadtheide verlegt. Auch dort wurde nach und nach angebaut, aufgestockt und zugekauft. „Das Wachstum war stetig, wir haben uns alle zehn bis fünfzehn Jahre weiterentwickelt“, erklärt Dirk Windmüller. Doch scheint am jetzigen Standort das Ende der Fahnenstange erreicht zu sein.

Vorfertigung wird wichtiger

Dirk Windmüller macht deutlich, warum der Betrieb mehr Platz braucht. Es sei sinnvoll, mehr technische Installationen vorzufertigen. Das schaffe einerseits mehr Zeit auf den Baustellen, andererseits sei dies eine Reaktion auf fehlende Fachkräfte. In einer Fertigungshalle könnten mehrere Installationen in Verantwortung eines Spezialisten vorgefertigt werden. Auf fünf Baustellen dagegen würden fünf Spezialisten benötigt.

„Das Handwerk hinkt der Industrie hinterher“, macht Dirk Windmüller deutlich, „wir bringen die Einzelteile auf die Baustelle und montieren dort. Es wird aber wichtiger, dass wir mehr in der Werkstatt vormontieren.“ Durch diese Vorfertigung sei es möglicherweise einfacher, gewerkefremde Mitarbeiter zu beschäftigen. Denn an ausgebildete Fachleute zu kommen, werde immer schwieriger, machte der Geschäftsführer dem Wirtschaftsförderungsausschuss deutlich. „Wir sind stolz, Handwerker zu sein, aber die Entwicklung geht dennoch weiter“, erklärt Dirk Windmüller.

Windmüller habe sich zunächst überlegt, den kompletten Betrieb zu verlegen, weil am aktuellen Standort keine weitere Entwicklungsmöglichkeit mehr möglich ist. Diese Überlegung wurde allerdings verworfen. Den gewachsenen Standort komplett aufzulösen, sei dann doch zu heikel gewesen. Doch noch in diesem Jahr soll im Gewerbepark West eine neue Fertigungshalle entstehen. Diese wird 50 auf 30 Meter groß werden. Auf dem dortigen Gelände, in Nachbarschaft zu Hagebau Häsele und Bäckerei Scholl, steht außerdem noch Gelände für eine mögliche Erweiterung zur Verfügung.

„Hightech, was wir hier machen“

In dieser Betriebsgröße erkennt Dirk Windmüller einen Vor- und einen Nachteil. Einerseits könne der Betrieb flexibler reagieren als Großunternehmen. Andererseits sei es schwieriger, Kleinbetrieben die Stirn zu bieten, denn diese hätten verhältnismäßig geringe Verwaltungskosten.

Melanie Wirnsberger warb für die Ausbildungsberufe in dem Unternehmen. „30 Tage Urlaub, gutes Gehalt“, führte sie ins Feld. „Viele konzentrieren sich auf die Industrieunternehmen. Die meisten wissen aber nicht, dass es Hightech ist, was wir hier machen“, verdeutlichte Projektmanager Silvio Braun bei dem Besuch des Wirtschaftsförderungsausschusses.

Dirk Windmüller kritisierte das Ausschreibungswesen. Dieses sorge dafür, dass der billigste Anbieter den Zuschlag bekomme, nicht der, der die wirtschaftlich sinnvollste Lösung anbietet. „Sobald wir unser Angebot um fünf Prozent anheben, sind wir aus dem Rennen“, machte Windmüller deutlich.