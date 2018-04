Geschichte Friedrich David Gräter: ein wichtiger Haller Gelehrter

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

Er war der letzte Rektor des reichsstädtischen Gymnasiums: Friedrich David Gräter wurde vor 250 Jahren in Hall geboren.

Friedrich David Gräter war vielleicht der bedeutendste Gelehrte, den Hall hervorgebracht hat“, urteilte der Historiker Gerhard Wunder. Gräter gab dereinst mit den Übersetzungen altnordischer Lieder den Anstoß zur Erforschung der frühen skandinavischen Literatur.

Geboren wurde Friedrich David Gräter vor 250 Jahren, am 22. April 1768, in Hall. Seinen Vornamen erhielt er nach dem König David, der seit 1525 der beliebteste Namenspatrons der Salzsieder war. Mit 18 Jahren ging Gräter 1786 an die Universität Halle. Für damals ein relative später Zeitpunkt, ist der Forscher Dieter Narr überzeugt. Dies habe am Charakter des Haller „Gymnasiums illustre“ gelegen, das bereits eine akademische Aufbaustufe besaß, also eine Art Vorhof zur Universität. Nach einigem Besinnen entschloss sich Gräter zum Studium der „wissenschaftlichen Gotteslehre“, wandte sich aber bald seinen geliebten skandinavischen Sprachen zu.

Aus der Uni-Karriere wird nichts

Bereits 1789 hatte Gräter als Erstlingswerk die Sammlung altnordischer Gedichte „Nordische Blumen“ veröffentlicht, der weitere Editionen und Untersuchungen zu altnordischen Themen folgten, berichtete Daniel Stihler vom Haller Stadtarchiv in einem Beitrag zur Gräters 175. Todestag.

Lange sollte die Studienzeit in Halle nicht dauern. Eine Epidemie zwang Gräter zum Wechsel an die Universität Erlangen, wo er sich 1790 den Doktorhut holte. Aus der angestrebten Universitätslaufbahn wurde nichts. Schon 1789 wurde er zurück in seine Heimatstadt berufen, um Präzeptor – also Lehrer – der fünften Klasse des Gymnasiums zu werden und das Pfarrvikariat in Sulzdorf zu übernehmen. Obwohl er sich nicht nur Freunde machte und über Intrigen klagte, wurde er 1793 zum Konrektor befördert. Gräter bemühte sich, den Rang des Haller Gymnasiums zu erhöhen. Er sprach lieber von seinen „Zuhörern“, nicht Schülern, und vom „emeritierten“ statt pensionierten Rektor. 1804 wurde Gräter Rektor des Gymnasiums.

Daniel Stihler vom Stadtarchiv bringt diesen Karriereschritt in Verbindung mit den auch von Freunden als peinlich empfundenen, überschwänglichen Lobgedichten auf den Kurfürsten Friedrich I. von Württemberg, der die Reichsstadt Hall 1802 seinem Staatswesen einverleibt hatte. Gräters Freude muss aber ehrlich gewesen sein, zumal er sich zuvor häufig über die „reichsstädtische Preßluft“ und „Conventionswelt“ beschwerte.

Stolz auf familiäre Herkunft

Demnach scheint der Gelehrte ein zwiespältiges Verhältnis zur Heimatstadt gehabt zu haben: Einerseits jammerte er über ihre Provinzialität, andererseits lag ihm ihre Vergangenheit am Herzen. Dies zeigen seine Veröffentlichungen zu historischen und volkskundlichen Themen. Zudem war Gräter stolz auf seine familiäre Herkunft. 1799 hatte er Christiane Splitter geheiratet, sich aber nach vier Jahren scheiden lassen. Mit seiner zweiten Frau Maria Elisabetha hatte er eine Tochter.

So sehr sich Friedrich David Gräter um den Erhalt der Schule in Hall auch bemühte, es half nichts: Man schloss ihm sein geliebtes Gymnasium. Nachdem Hall seinen Status als Reichsstadt verloren hatte, räumte der mittlerweile zum König avancierte Friedrich I. mit alten Privilegien gründlich auf: Das traditionsreiche Gymnasium in Hall wurde zur Lateinschule degradiert.

Ständige Furcht vor Erkältungen

Gräter setzte seine Laufbahn außerhalb Halls fort, wurde Aufseher über die Lateinschulen in Nordostwürttemberg und 1819 Leiter des Gymnasiums Ulm. Allerdings fühlte er sich dort nicht mehr so wohl, wie er 1822 in einem Brief an seine Frau schrieb. Einer seiner Ulmer Schüler berichtete über den Rektor, der auch im Sommer aus Furcht vor Erkältungen einen Pelzrock getragen haben soll: „Ein kleiner Mann, immer wohl eingehüllt, da er eine lächerliche Furcht vor Erkältungen hatte. Leider genoß er bei seinen Lehrern wenig Autorität, was sich auch auf uns übertrug. Er war aber ein Gelehrter von anerkannten Verdiensten.“

Friedrich David Gräter wurde 1826 in den Ruhestand versetzt. Bis zu seinem Tod am 2. August 1830 lebte er in Schorndorf, wo er sich mit einem umfangreichen Briefwechsel, der Herausgabe seiner Bücher und seiner poetischen Zeitschriften befasste.