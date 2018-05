Schwäbisch Hall Zweimal knapp dem Tod entronnen

Die Reste des Lieferwagens, in dem Uwe Zott nach einem Unfall am 16. August 2016 eingeklemmt war. © Foto: Oliver Färber (Archiv)

Uwe Zott aus Bibersfeld wird bei einem Autounfall lebensgefährlich verletzt. Später stellen die Ärzte eine Krebserkrankung fest, an der seine Mutter kurz zuvor gestorben war.

Der kleine Mike Schweiger wünscht sich im Sommer 2016 nichts sehnlicher, als den nächsten Geburtstag gemeinsam mit seinem Vater in einem Kinderland zu feiern. Was weder er noch der Rest der Familie ahnen: Das Leben seines Vaters Uwe wird in den kommenden Monaten zweimal am seidenen Faden hängen. „Ohne meine Familie hätte ich diese Phase nicht überlebt“, sagt der 48-Jährige, der beim Familienfest in Bibersfeld am Grill steht.

Es ist der 16. August 2016, als sich Uwe Zott mit seinem Firmen-Lieferwagen von der Baustelle in der Nähe von Crailsheim in Richtung Heimat aufmacht. Er verlässt die Autobahn 6 an der Ausfahrt Schwäbisch Hall und fährt mit rund 100 Kilometern pro Stunde auf dem Autobahnzubringer, der sich von drei auf zwei Spuren verengt. „Auf einmal sah ich eine schwarze Wand auf mich zukommen. Es tat einen großen Schlag, danach war es totenstill. Ich dachte, ich sei im Himmel.“

Was geschehen war: Die Fahrerin eines schwarzen Fiat Punto war auf den unbefestigten Seitenstreifen geraten und beim Gegenlenken ins Schleudern geraten. Ihr Fahrzeug stand völlig zerstört 50 Meter entfernt, der Motor war herausgerissen worden.

Die Hüfte war zertrümmert

Andere Unfallbeteiligte berichten, dass Zott laut vor Schmerzen schrie. Daran kann sich der Handwerker nicht erinnern. Nur, dass er eingeklemmt war und auch von der Feuerwehr nicht leicht befreit werden konnte. Das Problem: Die verstärkte Rückwand in seinem Transporter direkt hinter der Sitzbank erwies sich beim Herausschneiden von Zott als großer Widerstand, der zeitaufwendig beseitigt werden musste. Die komplette Front des Fords inklusive Lenkrad war bis auf 15 Zentimeter an Zotts Körper herangeschoben worden. Dabei war seine linke Hüfte zertrümmert und der Oberschenkelknochen nach oben verschoben worden.

Glück im Unglück: Es wurde keine Arterie getroffen, so dass sich die Blutungen im Rahmen hielten. Während die Puntofahrerin mit dem Rettungshubschrauber weggeflogen wurde, transportierte der Notarzt Zott ins Haller Diak. Seine Partnerin Heike Schweiger bekam über Umwege mit, dass es einen Unfall gegeben hatte. „Ich hatte Tränen in den Augen, als mir die Ärzte sagten, Uwes Vitalwerte seien schlecht“, erzählt die Bibersfelderin. Sein Leben stand auf der Kippe.

Erst am Morgen war er so weit transportfähig, dass ihn ein Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Ludwigsburg fliegen konnte. Ein paar Tage später wurde die neue Hüfte eingesetzt, die seitdem von sieben Nägeln und drei Platten mit dem restlichen Körper verbunden ist.

Zott saß im Rollstuhl, er konnte sich nicht selbst versorgen. Zusätzlich ging es seiner Mutter Magdalena Zott immer schlechter, ihre Krebserkrankung schritt weiter voran. Schließlich starb sie. Ihre Beerdigung erlebte er in schlechter körperlicher Verfassung im Rollstuhl.

Doch der Tiefpunkt war noch nicht erreicht. Während der Reha wurden die Schmerzen in Zotts Hüfte so stark, dass nicht einmal die stärksten Schmerzmittel helfen konnten. Die Ärzte wussten keinen Rat. Zott telefonierte mit einer Mitarbeiterin der Berufsgenossenschaft. Sie empfahl, die Reha sofort abzubrechen.

Wie sich kurz darauf herausstellte, war der Beinknochen aus dem Hüftgelenk gerutscht. Erneut wurde er als Patient nach Ludwigsburg überwiesen. Bei der Operation entnahmen die Ärzte routinemäßig Zellen aus dem Hüftkopf und schickten sie zur Untersuchung in ein Stuttgarter Labor. Die Rückmeldung war niederschmetternd: Es wurde genau jene Krebsart festgestellt, an der seine Mutter gestorben war. „Ich dachte, jetzt überlebt er den Unfall und dann stirbt er doch“, gibt seine Partnerin Heike einen Einblick in ihre Gefühle.

Chemotherapie spricht gut an

Doch zum Glück sprach die sofort begonnene Chemotherapie gut an. Die Krebszellen hatten noch nicht gestreut, wenige Monate später zeigte der Daumen des behandelnden Arztes nach oben. Nach der Gesundung stellte sich die Frage nach dem Beruf. Wegen der Unfallfolgen ist Zott schwerbehindert und kann nicht mehr als Maler arbeiten. Aber auch hierfür gab es eine Lösung: Sein bisheriger Arbeitgeber Bäuerle Bauteam in Schwäbisch Hall schuf im neu erbauten firmeneigenen Lager einen Arbeitsplatz für Zott. Und in der vergangenen Woche konnte er gemeinsam mit seiner Familie den achten Geburtstag seines Sohnes Mike in einem Kinderland feiern.