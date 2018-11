Finanzwirtschaft Zuwächse fest eingeplant

Crailsheim / Heribert Lohr

Die genossenschaftlichen Banken arbeiten derzeit mit Hochdruck an ihren Vorstellungen „von der Bank der Zukunft“. Das gilt gerade auch für die Volksbank Hohenlohe. Die älteste genossenschaftliche Bank der Welt feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges-Bestehen. Doch neben allerlei Feierlichkeiten, die mit dem großen Festakt im Carmen-Würth-Forum Anfang Oktober ihren Höhenpunkt fanden, wird derzeit der strategische Umbau der Traditionsbank vorangetrieben.

Ein Thema, das die Volksbank Hohenlohe derzeit besonders umtreibt, ist der Ausbau der Erreichbarkeit. Zum einen werden die Beratungszeiten in den aktuell 46 Filialen in den Abend hinein verlängert, sodass gerade auch Berufstätige einfacher Termine finden. Zum anderen „kommt die Bank ins Wohnzimmer“, wie der Vorstandsvorsitzende Dieter Karle die zunehmende Digitalisierung des Bankgeschäfts bildhaft beschreibt.

Erträge steigern

Die Werkzeuge dafür sind unter anderen verbesserte Online-Tools und mobile Banking Apps, die Erweiterung der Telefon-Services. Erst Anfang Oktober nahm das neue Kunden-Service-Center (KSC) seinen Betrieb auf. Hintergrund ist die Ausrichtung als Omnikanal-Bank. Das heißt, jeder Kunde sucht sich „seinen eigenen Zugang zur Bank“ heraus, faktisch ist die Bank so über 24 Stunden hinweg an 365 Tagen für ihre Kunden und Mitglieder erreichbar. „Wir sind dabei, uns sehr gut für die Zukunft aufzustellen“, erläutert Dieter Karle. Zwischenzeitlich wurde der nächste Schritt vollzogen und dazu der Bereich Immobilien/Baufinanzierung neu ausgerichtet. Die neuen Strukturen sollen einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, „die Ertragskraft des Bankhauses zu steigern“. Dieter Karle: „Wir haben auf den Mitgliederversammlungen dargelegt, dass wir die Ertragssituation verbessern wollen. Diesem Marktsegment kommt dabei große Bedeutung zu.“ Die künftigen Zuwächse will sich das Bankhaus grundsolide erarbeiten. Über intensiv aus- und weitergebildete Mitarbeiter und beste Finanzierungsgrundlagen sollen „der Immobilienertrag und das Cross-Selling“ gesteigert werden. Dafür hat der neue Bereichsleiter und Prokurist Jörg Thollembeek ein Team von 13 Mitarbeitern als direkte Ansprechpartner zusammengestellt. Der erfahrende Bankfachmann weiß um die Herausforderung: „Das Wachstum und den Erfolg müssen wir uns hart erarbeiten, denn die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stellen Baufinanz-Berater und Immobilienmakler vor immer neue Herausforderungen.“

Mit dem Wegfall der Eigenheimzulage und der degressiven Abschreibung, Erhöhungen der Grunderwerbsteuer, Verschärfung der Bauvorschriften durch Änderungen der Energiesparverordnung, das Widerrufsrecht von Maklerverträgen oder dem Mietrechtsnovellierungsgesetz nennt Jörg Thollembeek nur einige Nickligkeiten des Marktes.

Die Null-Zins-Politik der Europäischen Zentralbank macht Immobilien zwar einerseits erschwinglicher, führt aber durch die hohe Nachfrage auch in regionalen Ballungsgebieten zu steigenden Preisen und einem knappem Angebot – auch weil insgesamt zu wenig gebaut wird.

„Mit guter Beratung kann man sich vom Wettbewerb absetzen“. ist Jörk Thollembeek überzeugt. Dabei spielt die Nähe zum Markt eine große Rolle. Thollembeck ist in der Region kein Unbekannter: Geboren und aufgewachsen in Blaufelden, machte er in der Volksbank Gerabronn seine Ausbildung zum Bankkaufmann. Danach war er mehr als zwei Jahrzehnte für die VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim tätig und danach mehrere Jahre Mitglied der Geschäftsführung der Wüstenrot Immobilien GmbH, bevor ihn nun der Ruf aus der Heimat ereilte. „Die Volksbank Hohenlohe vermittelt in einem großen regionalen Markt und da wollen wir uns erfolgreich etablieren.“, formuliert er den eigenen Anspruch.

Vor gut zwei Monaten hat er seine Arbeit aufgenommen. Das neue Vertriebskonzept, dass vor allem auf den Ausbau der Baufinanz-Beratung und der Immobilienmakler setzt, trägt erste Früchte: „Wir haben uns zuletzt im Monat ein Marktvolumen von 20 Millionen Euro erarbeitet“, gibt Jörg Thollembeek einen Blick auf die Zahlen frei. Mit seinem Team, das in den Hauptstellen in Öhringen, Künzelsau und Gerabronn angesiedelt ist, will der Vertriebsspezialist rund 220 Millionen Euro zum Geschäftsvolumen der Bank beisteuern. Bei Einlagen von 1,14 Milliarden und Krediten von rund 590 Millionen Euro wird deutlich, welche Bedeutung das Immobiliengeschäft für die Bank hat.

Ehrgeizige Vorgaben

Die eigene Zielvorgabe soll unter anderem auch dadurch erreicht werden, dass dem Vorsorgegedanken besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Ob kaufen, verkaufen, mieten oder vermieten – das Bankhaus bietet die gesamten Dienstleistungen rund um die Immobilie.

Dazu gehören unter anderem die Immobilienbewertung für Verkäufer, Beratung bei Erbschafts- und Schenkungsfragen oder Vertragsverhandlungen. Jörg Thollembeek: „Wir verstehen uns als Full-Service-Makler mit sehr viel Erfahrung und Einblick in die Bedürfnisse der Kunden.“

Die Volksbank Hohenlohe zählt derzeit etwas mehr als

85 000 Kunden und hat etwas mehr als 44 000 Mitglieder. Die Bilanzsumme betrug zuletzt knapp 1,7 Milliarden Euro.