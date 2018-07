Assamstadt / pm

Die Ansmann AG stärkt ihre Verkaufsmannschaft.

Seit 1. Juli ist Martin Gitschier als Verkaufsleiter für den Außendienst an Bord. In dieser Funktion verantwortet Gitschier beim Spezialisten für Batterie-, Akku-, Lade-, Antriebstechnik und Lichttechnologie die zielgerichtete Steuerung und Führung des gesamten Außendienstmitarbeiter-Teams „Consumer“ in der Fläche. Im gleichen Zug wird die Vertriebsmannschaft in diesem Bereich erweitert und umstrukturiert.