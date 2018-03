Apropos Zurück zu den Wurzeln

Schwäbisch Hall / Jürgen Stegmaier

Dem Mangel an Fachkräften kann man auf unterschiedlichste Arten zu Leibe rücken. Im Handwerk übernehmen zunehmend junge Leute, die zugewandert sind, die nicht besetzten Lehrstellen. Im akademischen Bereich, bei Ingenieuren, Juristen oder Informatikern, ist dies schwieriger. In unterschiedlichen Initiativen wird versucht, die ausgebildeten Spezialisten in die Region zu holen. Einem Ansatz ist bislang nicht nachgegangen worden: Junge Menschen, die in Hall, Crailsheim oder Gaildorf aufgewachsen sind, studieren oft in Leipzig, Münster, Berlin oder Hamburg. Warum gibt es keinen Versuch, diese Leute an ihre Wurzeln zu erinnern? Die Heimat sollte sich in Erinnerung bringen.

Ums Geld kümmert sich eben nicht immer der Mann. Manchmal hat die Frau die Hosen an. Eine Sparkasse ist nicht bereit, eine 80-jährige Dame als Kundin zu bezeichnen. Sie wird als Kunde geführt. In einem Prozess um diese Formalie bekam das Geldhaus jetzt sogar Recht. Dieser Fall hat nichts mit der Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim zu tun. Er erinnert aber daran, dass sich die traditionellen Institute keinen Zacken aus der Krone brechen würden, wenn sie sich öffnen. Filialschließungen und Gebührenerhöhungen sorgen zwar für Einsparungen und höhere Erträge, nicht aber unbedingt für Sympathien.