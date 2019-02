Sessionshöhepunkt Zum Auftakt ein „Gottesdienst mit Narren“

Busse müssen am Sonntag auf Umwegen fahren

Beim Faschingsumzug in Bühlertann am Sonntag, 3. März, von 13 bis 18 Uhr, ist die Ortsdurchfahrt für den Verkehr voll gesperrt. Die Busse der Linie 12 (Müller) können in dieser Zeit die Haltestellen „Bühlertann Obersontheimer Straße“ und „Bühlertann Kirchplatz“ nicht bedienen. Ersatzhaltestelle ist „Obersontheim Apotheke“. Betroffen sind somit alle Sonntagsfahrten der Linie 12 bis 18 Uhr, mit Ausnahme des ersten Kurses um 11.11 Uhr am Morgen ab Geifertshofen, der Bühlertann noch wie gewohnt bedienen kann, jedoch eine innerörtliche Umleitung fährt. Die nachfolgenden Busse werden wie folgt umgeleitet: Entsprechend Fahrplan bis „Obersontheim Apotheke“, dort wenden die Busse und fahren über Mittelfischach - Unterfischach - Geifertshofen bis Bühlerzell. In der Gegenrichtung entsprechend von Bühlerzell über Kottspiel - Geifertshofen - Mittelfischach nach „Obersontheim Apotheke“, und von dort weiter laut Fahrplan.

Wegen der Umleitung kann es zu Verspätungen kommen. Die Kurse nach 18 Uhr fahren wieder regulär. Fahrgäste werden um Verständnis gebeten.