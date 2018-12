Ehrenamt Zum 104. Mal in Untermünkheim Leben gerettet

Untermünkheim / Oliver Färber

Werner Weidner aus Jungholzhausen ist 71. Das sieht man dem rüstigen Rentner nicht an. Erst recht nicht, dass er an diesem Donnerstagnachmittag in der Untermünkheimer Kochertalhalle bereits zum 104. Mal als Lebensretter im Einsatz ist. Weidner ist ehrenamtlicher Blutspender, ist dafür vor Kurzem vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) ausgezeichnet worden.

Dabei hat er nicht einmal gleich mit dem 18. Geburtstag, ab diesem ist das Blutspenden möglich , damit angefangen. „Erst“ seit seinem 25. Lebensjahr hilft er damit Kranken und Verletzten. „Ich bin damals einfach einmal gegangen – und dann immer weiter“, erinnert er sich, wie er dazu gekommen ist. Er hatte bemerkt, dass der kleine Pieks am Arm und die 500 Milliliter Verlust des Lebenssaftes pro Spende ihm gar nichts ausmachten.

Seit damals habe sich viel geändert. „Anfangs durfte man nur zwei Mal im Jahr spenden, erst später viermal im Jahr“, nennt er ein Beispiel. Nach den damaligen Regeln könnte er heute wegen seines Lebensalters auch nicht mehr dabei sein – nun darf er aber bis zum 73. Geburtstag weiterhin zum DRK kommen.

Olaf Mutschler, Leiter der DRK-Bereitschaft Mittleres Kochertal, freut sich über Weidners Engagement. „Ein tolles Vorbild, gerade für Leute, die noch nicht gespendet haben“, meint er. Immerhin habe es am Donnerstag acht Erstspender gegeben. Es dürften aber mehr sein. „Nur so kann Menschen in Not geholfen werden“, sagt er.