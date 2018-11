Bürgerdialog Zukunft des ländlichen Raums

Vellberg / swp

Die Leader-Initiative Jagstregion will über das Thema „Ländlicher Raum – Raum mit ­Zukunft?!“ mit den Bürgern in einen Dialog treten. Städtische ­Regionen wachsen, der ländliche Raum verliert. Viele Arbeitsplätze und Berufsmöglichkeiten finden sich in den Verdichtungsräumen. Dies ist vor allem für junge Menschen interessant: Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten, ein größeres Freizeitangebot und kurze Wege locken, heißt es in der ­Einladung. Wie kann der ländliche Raum da mithalten? Was ist die Qualität ländlicher Räume ­speziell in unserer Region? Die EU und das Land unterstützen die ­Entwicklung im ländlichen Raum mit Förderprogrammen der ­Leader-Initiative für mehr ­Lebensqualität und Wertschöpfung.

Jetzt liegen die Vorschläge der EU-Kommission für den mehrjährigen Finanzrahmen 2021 bis 2027 auf dem Tisch. Es geht um Fragen der finanziellen Verteilung, der inhaltlichen Absichten, eine Neuausrichtung und die Vereinfachung der EU-Programme. Zu der Veranstaltung am Samstag, 17. November, um 17 Uhr, in der Turn- und Festhalle Großaltdorf sind Bürger eingeladen, die sich für den ländlichen Raum interessieren. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung bis 13. November bei Johannes Ernst, E-Mail: j.ernst.leader@murrhardt.de oder unter Telefon 0 71 92 / 21 32 71.