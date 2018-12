Verkehrsunfall Zu langer Bremweg auf nasser Straße

Obersontheim / swp

Bei der Kollision zwischen einem Kleinlaster und einem Mercedes wird eine 54-jährige Frau leicht verletzt. Ein 29-Jähriger war am Montag gegen 11.20 Uhr in einem Ford Transit Kleinlaster auf der Landesstraße 1064 von Vellberg in Richtung Gründelhardt unterwegs. Auf Höhe Spaichbühl wollte der Ford-Fahrer nach links auf die Kreisstraße 2665 in Richtung Oberspeltach abbiegen. Aufgrund der nassen Fahrbahn gelang es dem 29-Jährigen nicht, sein Fahrzeug rechtzeitig abzubremsen, so dass er mit einem entgegenkommenden Mercedes, der auf der L 1064 in Richtung Vellberg fuhr, zusammenprallte. Bei der Kollision wurde die 54-jährige Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 13 000 Euro.