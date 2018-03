Justiz Zorniger Vater muss keine Strafe zahlen

Hall/Rosengarten / Eleonore Heydel

Erfolgreich hat sich ein 54-jähriger Vater gegen einen Strafbefehl des Haller Amtsgerichts gewehrt. Der alleinerziehende Mann sollte wegen Körperverletzung und Beleidigung eine Geldstrafe von 1200 Euro bezahlen. Ihm wurde vorgeworfen, im Oktober 2017 zwei junge Leute aus dem Umfeld seiner Tochter vor seinem Wohnhaus in Rosengarten schmerzhaft geschubst und verletzt zu haben.

Tochter war gemobbt worden

Der Hintergrund: Seine Tochter soll zuvor in der Schule gemobbt worden sein. Dabei soll insbesondere die 17-jährige Mitschülerin, die den Angeklagten bei der Polizei anzeigte, eine tragende Rolle gespielt haben.

In der Verhandlung vor dem Haller Amtsgericht wurden mehrere Zeugen vernommen. Dabei ergab sich, dass der beschuldigte Vater bei der erregten Auseinandersetzung auf offener Straße die genannte 17-Jährige leicht weggestoßen hatte. Als Zeugin konnte die blonde Anzeigen-Erstatterin aber nicht nachweisen, dass sie – wie von ihr behauptet – durch diese Aktion nachhaltig am Knie verletzt wurde. Zwar klagte sie: „Wenn ich lange laufe, dann fängt mein Knie an zu knacksen!“, aber das reichte dem Richter nicht als Beweis für bleibende Schäden.

Unvollständiger Strafantrag

Dass er damals im Zorn auf der Straße eben dieser Schülerin zugerufen habe: „Halt’ die Fresse!“, gab der angeklagte Berufskraftfahrer zu. Ein solcher Ausruf ist beleidigend. In dieser Sache aber fehlte es an dem nötigen Strafantrag. Nur die Mutter der 17-Jährigen hatte ihn bei der Polizei gestellt. Der geschiedene Vater des Mädchens hätte als sorgeberechtigter Elternteil aber ebenso Strafantrag wegen Beleidigung stellen müssen. Weil der Antrag unvollständig war, fiel dieser Anklagepunkt weg.

Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft stellte das Schwäbisch Haller Amtsgericht das Verfahren gegen den beschuldigten Vater wegen Geringfügigkeit ein.