Kommunalpolitik Ziel: Mehr Frauen im Vellberger Rat

Vellberg / Sigrid Bauer

Bald soll es in Vellberg für Gemeinderäte, die während der Sitzungen eine bezahlte Betreuung für Kinder oder ältere Angehörige brauchen, einen finanziellen Ausgleich geben. Das soll gerade Frauen den Schritt zur Kandidatur erleichtern.

Gemeinderätin Katrin Heinritz treibt das Thema seit Beginn ihrer Amtszeit im Vellberger Rat um. „Das wäre ein wichtiges Signal für Vellberg als moderne, familienfreundliche Gemeinde“, hat sie schon mehrmals in dem Gremium geäußert. Ihr ist wichtig, dass der Gemeinderat dieses Signal noch vor der Kommunalwahl im Mai 2019 setzt. Sie selber habe anfangs, als ihre drei Kinder noch jünger waren, des Öfteren eine Betreuung gebraucht, um Sitzungen zu besuchen. „Es sind ja nicht nur die Ratssitzungen, sondern auch andere Gremien wie der Kindergartenarbeitskreis, der Wasserzweckverband oder der Gemeindeverwaltungsverband, die immer nachmittags tagen“, erläutert Heinritz unserer Zeitung. Die erforderliche Unterstützung für ihr Anliegen habe sie bislang durch die Verwaltung nicht bekommen, sie bleibe aber am Ball, sagt sie. Bei ihren Gemeinderatskollegen leistet sie Überzeugungsarbeit.

Verwaltung will aktiv werden

Die Stadtverwaltung wollte auf eine Mustersatzung des Gemeindetags warten und nur, wenn von dort nichts kommt, selber aktiv werden. „Kleinere Gemeinden wie wir berufen sich gern auf eine Mustersatzung, um auf Nummer sicher zu gehen. Hall oder Crailsheim haben dafür eigene Juristen, wir nicht“, erklärt die Vellberger Bürgermeisterin Ute Zoll. Weil vom Gemeindetag immer noch keine Mustersatzung vorliegt, hat die Stadt in der September-Ratssitzung einen Entwurf vorgelegt: „Gegen Nachweis bezahlter Betreuung auch älterer Angehöriger werden die Kosten auf Antrag erstattet“, heißt es sinngemäß. Aber das ist den meisten Räten zu ungenau, weil keine Obergrenze genannt ist.

Gemeinderätin Monika Hirschner etwa meinte, da seien ja Tür und Tor geöffnet. „Ich glaube nicht, dass sich irgendjemand deshalb für den Gemeinderat aufstellen lässt“, sagte sie.

Noch viele offene Fragen

Ihre Kollegin Ida Richter fragte, wie das bei einer ganztägigen Klausurtagung des Rats geregelt wäre, und Petra Schmitt sprach von einem Fass ohne Boden. Zoll hat nicht damit gerechnet, dass der Rat den Entwurf ablehnt: „Unsere Formulierung entspricht dem Gesetzestext.“ Gegenüber dieser Zeitung befürwortet sie eine solche Satzungsänderung, bezweifelt aber, ob sich dadurch mehr Frauen zur Kommunalwahl aufstellen lassen. Es gebe weitere Gründe, warum Frauen sich nicht aufstellen lassen möchten, meint sie.

Katrin Heinritz betonte in der Sitzung, viele Kommunen hätten standardmäßig eine solche Regelung. Als Beispiel nennt sie Esslingen. Dort kenne sie eine Gemeinderätin, die das Angebot genutzt hat.

Auch Schwäbisch Hall und Crailsheim haben den Passus sehr allgemein formuliert aufgenommen. Gaildorf deckelt den Betrag und übernimmt maximal zehn Euro pro Stunde Betreuungskosten. Bisher habe sich kein Gemeinderat das Geld für die Betreuung erstatten lassen, heißt es aus allen drei Städten. Bekannt ist das Angebot den Räten schon. In Crailsheim etwa, wo es die Erstattungsmöglichkeit seit dem 17. Dezember 2015 gibt, erhält jeder Nachrücker in den Rat die Satzung über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger. Oberbürgermeister Christoph Grimmer sagt dazu: „Die Satzungsänderung ist ein wichtiger Schritt, um das kommunalpolitische Ehrenamt unabhängiger zu machen von finanziellen Möglichkeiten und sozialer Herkunft – eine wichtige Entscheidung zur Stärkung repräsentativer Demokratie in unserer Stadt.“ Er würde sich freuen, wenn über die Entschädigungsmöglichkeiten mehr Frauen für den Stadtrat gewonnen werden können.

„Das Angebot wird regelmäßig bei Neubesetzungen von Gremiumsmitgliedern thematisiert“, erläutert Franziska Hof aus der Presseabteilung der Stadt Hall. Für interessierte Bürger sei die Satzung auf der Stadt-Homepage einsehbar.

Kein Bedarf in Obersontheim

Obersontheim hat für das Thema zwar nicht explizit eine Satzung beschlossen, richtet sich aber nach der Gemeindeordnung des Landes, in der seit April 2013 die Aufwandsentschädigung an Gemeinderäte für die entgeltliche Betreuung geregelt ist. „Sie gilt für alle baden-württembergische Gemeinden“, betont Bürgermeister Siegfried Trittner. „Aber in Obersontheim hatten wir noch keinen Bedarf.“