Infektion Ziegler will mehr Anreize für Jäger

Viele Krankheitsfälle im Baltikum und in Polen

In Europa sind von 1. Januar bis Mitte März insgesamt 25 Fälle von ASP bei Hausschweinen aufgetreten: 2 in Italien (Sardinien), 4 in Polen, 2 in Rumänien und 17 in der Ukraine. Bei Wildschweinen wurde die Krankheit sei 1. Januar 1605-mal nachgewiesen: 124-mal in Estland, 24-mal in Italien (Sardinien), 234 Fälle in Lettland, 472 in Litauen, 709 in Polen, 24 in der Ukraine und 18 in Tschechien.

Wie stark sich der Bestand an Schwarzwild im Altkreis Hall erhöht hat, zeigt ein Streckenvergleich: 1984 wurden 29 Tiere erlegt, 1994 waren es 191 und im letzten Jagdjahr 1694. siba