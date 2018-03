Zerstörtes Geländer bei Steinbach

Thumilan Selvakumaran

Die Natur holt sich zurück, was ihr gehört. So zumindest sieht es auf der Neustetterstraße zwischen Steinbach und den Haller Stadtwerken aus. Die Steinmauer ist zerstört, Pflanzen umschlingen das hölzerne Geländer. „Ganz schön abenteuerlich – und auch gefährlich“, schreibt der Fotograf Andreas Scholz. „Kein schöner Anblick. An mehreren Stellen sieht es arg reparaturbedürftig aus. Nicht, dass sich da noch jemand anlehnt und plötzlich in den Kocher fällt.“ Da hilft nur, schnell weiterzugehen. Im Hintergrund erkennt man schon die Comburg. Aber am Fuße der Burganlage warten weitere Gefahren. Zwischen der Allee und den Kocherwiesen säumen etliche, unschöne Tretminen den Weg.