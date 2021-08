Rot am See wird vielen Menschen wohl länger in Erinnerung bleiben. In guter, weil sie dort gegen das Corona-Virus geimpft wurden. In weniger guter, weil es die Pandemie war, die sie in die Hohenloher Gemeinde geführt hatte. Am gestrigen Sonntag wurde zum letzten Mal im Zentralen Impfzentrum Rot am See geimpft. Insgesamt sind dort 262 691 Impfungen verabreicht worden.

Die Zentralen Impfzentren (ZIZ) in Baden-Württemberg waren für den ersten T...