Abfallwirtschaft Zentraler Wertstoffhof wird ab Mai neu gebaut

Kupferzell / Ralf Reichert

Auf dem Gelände der Kreismülldeponie in Beltersrot wird sich in den nächsten vier Jahren einiges bewegen: Der eine Abschnitt wird stillgelegt, der andere erweitert. Doch bereits in den nächsten Monaten wird sich im Eingangsbereich am südöstlichen Rand der Deponie vieles verändern. Der zentrale Wertstoffhof des Hohenlohekreises, auf dem Bürger und Gewerbetreibende die meisten Müllarten und größten Müllmengen abliefern können, wird von Mai bis Oktober komplett umgebaut, der Grüngutplatz folgt von November bis Dezember.

Eigene Zufahrten

Die Umgestaltung beider Plätze ist inzwischen genehmigt, sie werden künftig strikt getrennte Areale bilden. Parallel dazu wird die zentrale Einfahrt neu geordnet. Nicht nur Wertstoffhof und Grüngutplatz erhalten separate Ein- und Ausfahrten. Auch die Zufahrt zu den beiden Deponie-Körpern erfolgt mittels einer eigenen Spur. Darüber können Laster Bauschutt und Erden ablagern, wenn der erweiterte Abschnitt wie geplant ab Ende 2020 befüllt werden kann. Der vordere Abschnitt, die alte Hausmülldeponie, soll bis Ende 2022 vollständig abgedichtet sein. Im Oktober sollen Verbraucher erstmals den neuen Wertstoffhof nutzen können. Das Wirrwarr bei der An- und Ablieferung, vor allem zu Stoßzeiten, soll dann ein Ende haben.

„Vielleicht für die Kunden sogar angenehmer als im Augenblick“, sagt Ulrich Halder, Technischer Leiter der Abfallwirtschaft des Hohenlohekreises. Das heißt: reibungsloser als jetzt. Auch wenn nur eine begrenzte Fläche von 30 mal 50 Metern zur Verfügung steht: nämlich genau dort, wo ab November der neue Grüngutplatz gebaut wird. Der gesamte Wertstoffbereich rutscht also ein paar Meter weiter nach Osten hin zur Straße nach Beltersrot.

Die Übergangslösung beinhaltet vielfach schon im Kleinen das, was später im Großen zum Zug kommen wird: Zu- und Ausfahrt sind klar getrennt, genauso der gebührenfreie Abschnitt des Bezahlbereichs. Es wirkt alles ein bisschen eng, aber wohlgeordnet. Allein das dürfte eine Verbesserung zum jetzigen Zustand sein, da es auf dem Gelände mitunter recht chaotisch zugeht. „Ich habe hier schon alles erlebt, auch Streitereien auf dem Hof wegen der unklaren Verkehrsführung. Das wird schon in der Bauphase ganz anders sein“, erklärt Sebastian Damm, Geschäftsführer der Abfallwirtschaft. Und mit Blick auf den Endzustand meint er: „Wir haben auch viele Ideen aus dem Kupferzeller Gemeinderat und von Bürgern aufgenommen. Darüber sind wir dankbar, denn wir sehen nicht immer alles.“

Müllmenge wird geschätzt

Die Stauzone soll sich bereits in der Übergangsphase von der Straße auf den Hof verlagern. Bis zu zehn Fahrzeuge haben direkt vor dem Kontrollbereich Platz, der sich nicht mehr vor dem Betriebsgebäude, sondern an der südöstlichsten Ecke des Areals befindet. Die Zeiten, in denen der gebührenpflichtige Abfall gewogen wurde, sind dann vorbei. Die Müllmenge wird geschätzt und nach einer Volumenpauschale abgerechnet. Das geht viel schneller – während der Bauzeit genauso wie ab Oktober, wenn der neue Wertstoffhof in Betrieb geht.

Die gravierendsten Änderungen in der Bauphase ab Mai: Freitag und Samstag sollen „Kleinanlieferern“ vorbehalten sein, „das sind in der Regel private Haushalte, die Mengen bis zwei Kubikmeter abgeben“, sagt Ulrich Halder. „Großanlieferer“ sind angehalten, montags, dienstags und mittwochs zu kommen, „das sind meist gewerbliche Kunden, die Mengen über zwei Kubikmeter dabei haben“. In Stoßzeiten soll auch mehr Personal eingesetzt werden. Asbesthaltige Abfälle wiederum würden „in dieser Phase gar nicht angenommen“. Direkt neben der provisorischen Annahmefläche entsteht von Frühjahr bis Herbst also der neue Wertstoffhof.

Das heißt: Für die Abgabe von Grüngut und Reisig ist dann kein Platz mehr. Wer in dieser Zeit solches Material entsorgen will, muss dies auf einer Ersatzfläche tun, die im hinteren Deponiebereich eingerichtet wird: zwischen dem ersten und zweiten Verfüllabschnitt. Gleiches gilt für die Monate November und Dezember, wenn der Grüngutplatz vorne erneuert wird.

Für beide Plätze gilt: Die Anlieferung und der Abtransport des Mülls soll laut Abfallwirtschaft viel bequemer, schneller und einfacher vonstattengehen als bisher.