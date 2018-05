Wüstenrot Gemeinschaftsschule mit positiver Bilanz

Wüstenrot / Sabine Friedrich

Sechs Jahre Gemeinschaftsschule Wüstenrot: Rektor Peter Wetter wünscht sich mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Der erste Abschlussjahrgang schätzt die Freiheiten und das individuelle Lernen.

Das ist natürlich für die Schüler und für uns ein positives Zeichen“, sagt Rektor Peter Wetter mit Blick auf 21 Jugendliche, die als Erste an der Georg-Kropp-Gemeinschaftsschule Wüstenrot ihren Realschulabschluss machen. Im September 2012 begrüßte ein „Willkommen“ an der Tafel die damals 39 Mädchen und Buben. 38 sind es nun in Klasse 10. Und sie strahlen Selbstbewusstsein aus, fühlen sich wie die Lehrer gut aufgestellt für die jetzt beginnenden Prüfungen. Sicher ist sich Wetter über eines: dass die Abschlussfeier am 21. Juni etwas ganz Spezielles sein wird. Der erste Jahrgang werde entsprechend gewürdigt.

Ein Vorteil ist der kurze Weg

„Ich habe in Klasse 7 hier begonnen“, erzählt Marius. Dass er die Mittlere Reife ablegt, sei ihm erst kurz vor der neunten Klasse klar geworden. Das individuelle Lernen habe ihm sehr geholfen. Jeannette kann für sich einen weiteren Vorteil nennen: der kurze Weg zur wohnortnahen Schule. „In zehn Minuten bin ich daheim, kann mich hinsetzen und lernen“, sagt die Wüstenroterin. Auch Lena aus Löwenstein ist froh über ihre Laufbahn an einer Gemeinschaftsschule. Man habe Freiheiten, und die eigenen Fähigkeiten würden weiterentwickelt.

Mit dem Begriff ist Wetter nicht einverstanden: „Versuchskaninchen“ seien die Starterschüler nicht gewesen. „Wir hatten ja ein pädagogisches Konzept. Wir haben ständig und stetig Abläufe und Prozesse überdacht.“ Mimi fügt hinzu, dass sich alles erst einspielen musste. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, lenkt Wetter den Blick auf Positives.

Was bedeutet die Premiere für Wüstenrot? „Ich hoffe, dass bei vielen in der Bevölkerung jetzt wahrgenommen wird, dass man die Mittlere Reife am Ort erwerben kann“, sagt Wetter und beklagte ein fehlendes Bewusstsein dafür. „Ich glaube, es sind immer noch die alten Vorstellungen in den Köpfen der Leute, die sich noch nicht mit dem neuen Schulsystem auseinandergesetzt haben.“ Das trifft wohl zuallererst auf Einheimische zu. Die jetzigen Fünfer zum Beispiel setzen sich je zur Hälfte aus Wüstenrotern und Auswärtigen zusammen. Da muss der Rektor schon schlucken.

Dabei ist die Gemeinschaftsschule ein Standortfaktor für die Gemeinde, bestätigt Bürgermeister Timo Wolf. Er glaubt, dass die Akzeptanz der Schulform durch den ersten Jahrgang mit Mittlerer Reife zu-, die Vorbehalte abnehmen werden. Die Eltern wollten Sicherheit, keine Experimente.

Der Bürgermeister weiß anhand von Zahlen, dass Kommune und Gemeinderat hinter der Schule stehen. Seit 2012 sind rund 2,6 Millionen Euro investiert worden – gut angelegtes Geld, meint Wolf. Durch die Erweiterung und die Sanierung des Schulkomplexes sowie neue technische Ausstattung sei ein zukunfts- und gemeinschaftsorientiertes Lernen erst möglich.