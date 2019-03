Zauberer Zauberei auf der Comburg: Staunen und wundern im Kaisersaal

Schwäbisch Hall / Bettina Lober

„Wie hat er das bloß gemacht?“ – eine Frage, die an jenem Abend im Kaisersaal der Comburg in vielen Gesichtern geschrieben steht. Normalerweise erklingt in der Hauskonzertreihe der Landesakademie dienstagabends Musik – Klassik, Jazz oder Tango als kulturelles Angebot für die Seminargäste, das auch anderen Besuchern offensteht. Doch diesmal gibt’s eine „magische Stunde“ mit Eicke von Stahl. Der Kaisersaal ist proppenvoll.

Im Alltag ist der gastierende Zauberkünstler unter anderem Seminarleiter und daher auf der Comburg gut bekannt. Zuweilen baue er in Schulungen auch das eine oder andere Kunststückchen pädagogisch ein, lässt er augenzwinkernd durchblicken. Doch an diesem Abend agiert er ausschließlich unter seinem Künstlernamen Eicke von Stahl und bringt mit Fingerfertigkeit und humorvollen Erzählungen das Publikum zum Staunen, Wundern und Rätseln. „Schauen Sie genau auf meine Hände“, spornt er es mehrmals an. Doch so genau es auch schaut, plötzlich sind die handlichen roten Bälle zwischen von Stahls Fingern erschienen oder halt verschwunden – wie aus dem Nichts und ins Nichts.

Als Siebenjähriger habe er einen Zauberkasten zu Weihnachten geschenkt bekommen. Da war’s um ihn geschehen. Längst ist er Mitglied im Magischen Zirkel Deutschland und in der internationalen Bruderschaft der Magier (IBM).

In Hall verblüfft von Stahl mit klassischen Seiltricks, lässt Tücher erscheinen und verschwinden, verwandelt Metallringe im Nu in Rechtecke, wirbelt mit Karten – und er scheint Gedanken zu lesen. Er errät die zuvor nur in Gedanken ausgewählte Spielkarte einer Besucherin. Das gelingt ihm auch beim Spiel mit Zahlen oder mit einer versteckt gemalten Zeichnung. „Die Gedanken sind frei“, heißt ein Volkslied. Angesichts der charmanten, bodenständigen Show von Stahls mag man daran zweifeln. Das verzauberte Publikum spendet kräftigen Applaus.