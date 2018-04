Sinfoniekonzert Zarte Abgründe, gewitzte Leichtigkeit

Schwäbisch Hall / Ralf Snurawa

Die Musiker der Jungen Waldorf-Philharmonie sind zwischen 14 und 24 Jahre alt und stammen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Ein Drittel von ihnen ist aus der Stuttgarter Gegend. Am Freitagabend zeigten sie in der Kulturscheune der Haller Waldorfschule Leidenschaft für Werke der Romantik.

Zur Eröffnung erklang kraft- und spannungsvoll Vincenzo Bellinis Ouvertüre zur Oper „Norma“. Die tragische Geschichte um die Druidenpriesterin Norma wurde von den jungen Musikern dynamisch ausgefeilt ausgelotet: hier pikante, schnelle Figurationen in den Streichern, schön abgestimmt wiedergegeben, dort klare Bläsermelodien oder deutlich unterstrichene romantische Harmoniefolgen.

Lust und Neugierde auf Musik

Der Solist in Carl Maria von Webers Klarinettenkonzert in Es-Dur gehörte selbst einmal der Bläsersektion der Jungen Waldorf-Philharmonie an. Inzwischen ist Julius Engelbach Student an der Berliner Musikhochschule „Hanns Eisler“ beim Klarinettisten Martin Spangenberg.

Engelbach musizierte mit derselben Lust und Neugierde auf die Musik wie die Orchestermusiker. Dirigent Patrick Strub musste nicht viel vermitteln. Das Zusammenwirken von Solist und Orchester wirkte sehr organisch. Das kam vor allem im langsamen Mittelsatz, einer Romanze, zum Tragen.

Da konnte Julius Engelbach die Töne seines Instruments getrost auf den Streicherklang betten. Durch das Hervorheben klar formulierter, virtuoser Figurationen, mal mit Leichtigkeit dargeboten, mal brillant perlend, wurde das gesangliche Moment in der Romanze noch stärker betont. So zauberte der Instrumentalsolist Engelbach im feinsten Pianissimo ausdrucksstark zarteste Klangabgründe.

Nicht weniger romantisch erschien am Ende des Konzerts eine Kombination aus Sergei Prokofjews beiden Orchestersuiten zu „Romeo und Julia“, die der Komponist der Ballettmusik von 1935 entnommen hat. Gleich zu Beginn faszinierte in „Montecchi und Capuleti“ die gekonnt umgesetzte Gegenüberstellung dissonierender Bläserklänge und der unheimlichen, weich gezeichneten Streichernachklänge.

101 Musiker zeigen Brillanz

Der „Tanz der Ritter“ bestach sowohl durch markierte Schwere als auch durch Glissando-Effekte der die Bläser begleitenden Violinen im Trioteil. In der „Szene auf der Straße“ führten die insgesamt 101 jungen Musiker die instrumentatorische Brillanz Prokofjews vor: im einen Moment wiegend, dann wieder exaltiert oder auch tänzelnd im Ausdruck.

Gewitzt gespielte Momente waren nach einem innig dargebotenen „Madrigal“ im Menuett- und „Masken“-Satz zu hören. Zum innigsten Klangschwelgen geriet der „Romeo und Julia“-Satz aus der ersten Suite, auf den der Trauermarsch für Tybalt nach geschärften Scherzotönen besonders entschieden im Ton erschien.

Und nach bedächtigen und beschwichtenden Tönen in „Pater Lorenzo“ endete die Darbietung mit „Romeo am Grabe Julias“, dem Schlusssatz der zweiten Suite, dessen klagenden Ton die Musiker mit großer Intensität ausbreiteten. Dafür gab es lang anhaltenden Beifall.