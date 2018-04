Kreistag Zahl der Frauen nun wieder rund

Vellberg / Marcus Haas

„Ihr Beispiel kann Vorbild und Anregung für viele Frauen in unserem Landkreis sein, sich für die nächste Kreistagswahl als Kandidatin zur Verfügung zu stellen – egal ob mit oder ohne Erfahrung in einem politischen Gremium“, betont Landrat Gerhard Bauer in der Turn- und Festhalle Vellberg-Großaltdorf und blickt damit auf die Wahl im nächsten Jahr.

Ulrike Römer macht die Zahl der Kreisrätinnen wieder rund, denn sie ist nun eine von zehn kommunalpolitisch aktiven Frauen in der Mitte des 58 Mitglieder starken Kreistags. Römer gleicht damit den Weggang von Bettina Wilhelm aus, die den Landkreis Schwäbisch Hall verließ, um als Landesfrauenbeauftragte in Bremen zu arbeiten. Den Platz von Bettina Wilhelm nimmt Rüdiger Schorpp (SPD) im Kreistag ein. Ulrike Römer (Grüne/ÖDP) rückt für den ausgeschiedenen Kreisrat Wilfried Kraft nach. Zudem gehört sie dem Sozialausschuss, dem Jugendhilfeausschuss und der Projektgruppe „Stationäres Hospiz“ als Mitglied an.

„Beruflich bringen Sie einen Hintergrund mit, mit dem Sie in diesen Zeiten des demographischen Wandels die Beratungen in den Kreisgremien sicherlich gut bereichern werden. Sie sind gelernte Krankenschwester mit der Zusatzausbildung als gerontologische Fachkraft und arbeiten in Crailsheim in der Altenpflege“, sagt Bauer. Die Verpflichtung auf das Ehrenamt im Kreistag könne „nur vor dem versammelten Gremium erfolgen und nicht in einem Ausschuss oder bei einer anderen Gelegenheit.“ Römer rückte bereits mit dem 1. Januar 2018 für Kraft in den Kreistag nach.