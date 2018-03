Konzert Zärtlich und zuschlagend

Schwäbisch Hall / Hans Kumpf

In Goethes Namen tourte das Eva-Klesse-Quartett 2015 durch Chile: ein Grund dafür, dass die Haller Institutsleiterin Sabine Haupt die Formation auf dem Jazz-Art-Festival präsentierte. Fürwahr, die Band sprengte bei ihrer fulminanten Performance am späten Freitagabend sämtliche Grenzen. Von verträumtem Cool Jazz bis zum derben Free Jazz reichte die Ausdrucksskala. Sowohl filigrane Klangmalereien als auch geräuschhaftes Getöse fanden eine harmonische Einheit – und in dieser Art von unbekümmerter Fusion-Musik waren auch mal harte Rock-Rhythmen erlaubt.

Ihre jüngste CD hat die 1986 im nordrhein-westfälischen Werl geborene Eva Klesse „Obenland“ genannt. Als Mädchen zog sie sich gerne auf den Dachboden ihres Elternhauses zurück – und diesen nannte die Familie „Obenland“.

Aus diesem Album spielte das Quartett in der Hospitalkirche das aufregende Stück „Klabautermann“ – ein wahrer Hörkrimi, eine Geisterstunde mit Horroreffekten. Reizvolle Sounds schufen zu Beginn der Pianist Philip Frischkorn, indem er im Saiten-Inneren des Steinways hantierte, Stefan Schönegg mit zirpenden Flageoletts auf dem gestrichenen Kontrabass, Altsaxofonist Evgeny Ring mit quietschenden Obertönen und Eva Klesse durch Reiben auf den Fellen der Trommeln. So erklang eine höchst dramatische Programmmusik mit heftigen Klangattacken, melodiösem Katastrophengemetzel und friedlicher Stimmung zum Finale.

Eva Klesse erweist sich als eine einfallsreiche Komponistin und als versierte Instrumentalistin. Weltweit führt die Riege der immer noch wenigen Schlagzeugerinnen Cindy Blackman an. In Deutschland stach als erste Frau Carola Grey hervor. Nun also Eva Klesse, die oft an den Coltrane-Drummer Elvin Jones und seine ausgesparte Spielweise erinnert. Dabei sind Pausen und leicht verzögerte Akzente wichtig. Die enorme Spannung ist bei der Virtuosin auch visuell erlebbar.

Dauerfestivalgast Udo von Gemmingen, selbst passionierter Drummer, meinte nach dem umjubelten Konzert über Eva Klesse: „Sie hat alles drauf: sowohl eine unglaubliche Dynamik als auch lyrisches Spiel bei Balladen – eine absolute Musikerin, und keine Schlagzeugerin nach der Devise schneller und lauter.“

Der aus Russland stammende Saxofonist Evgeny Ring hat nicht nur ganz cool den lieblich-schönen Ton eines Paul Desmond (Dave Brubeck Quartet) drauf, sondern kann mit seinem Altsaxofon auch stilistisch vielfältig zupacken. Tastenmann Philip Frischkorn verhehlt seine klassische Ausbildung nicht und erzeugt mit dem Pedal subtilen Nachhall samt feiner Schwebeklänge.

Am Kontrabass stand der in Konstanz aufgewachsene Stefan Schönegg. Vor drei Jahren trat er bereits in der Hospitalkirche auf – mit dem auch pädagogisch tätigen Ensemble Botter in der Reihe „Up-Beat Hohenlohe“. Schnell hat sich Schönegg in das ausgetüftelte Konzept des Quartetts der Schlagzeugerin eingearbeitet.