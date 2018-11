Stadtwerke yyy

Schwäbisch Hall / swp

Im Alfred-Leikam-Kraftwerk im Solpark laufen derzeit umfangreiche Umbauarbeiten. Unter anderem wurde der Motor durch eine effizientere Maschine ausgetauscht, um eine höhere Effizienz bei der Strom- und Wärmeproduktion zu erreichen. Im Rahmen dieser Umbaumaßnahmen ist es erforderlich, die Wärmeversorgung zeitweise zu unterbrechen, schreiben die Stadtwerke Schwäbisch Hall in einer Pressemitteilung. Betroffen ist das Versorgungsgebiet Solpark. Die Unterbrechung der Wärmeversorgung wird am Dienstag, 13. November, voraussichtlich in der Zeit von 12 bis 17 Uhr erfolgen.

Bitte um Verständnis

Im Versorgungsgebiet Grundwiesen und Gründle wird die Wärmeversorgung am Donnerstag, 15. November, in der Zeit von 10 bis 17 Uhr unterbrochen. Die Stadtwerke bitten um Beachtung und Verständnis für die Unannehmlichkeiten für die Verbraucher, die davon betroffen sind. Ansprechpartner ist Wolfgang Wieland. Er ist per E-Mail unter der Adresse wolfgang.wieland@stadtwerke-hall.de zu erreichen.