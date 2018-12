Bühlertann / yyy

Silvester, Schlag Mitternacht, bricht in Sachen Haushaltsrecht in Bühlertann eine neue Zeit an. Ab 1. Januar soll der kommunale Haushalt in doppischer Form dargestellt werden. Das hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Der Haushalt soll in drei Teilhaushalte gegliedert werden: Innere Verwaltung, Dienstleistungen und Infrastruktur (das sind die Bereiche Schule, Kindergarten und Straßen) und Allgemeine Finanzwirtschaft.