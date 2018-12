Zusammenstoß xxx

Gerabronn / xxx

Zwei Autos sind am Montag um kurz nach 21 Uhr im Bereich der Goethestraße/Mörikestraße an dem Bahnübergang zusammengestoßen. Zeugen hatten der Polizei gemeldet, dass an der Unfallstelle aber keine Fahrer sind. Den Beamten bot sich folgendes Bild: Ein Skoda Yeti und ein Smart Fortwo waren wohl im Begegnungsverkehr kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls landete der Skoda direkt auf dem Bahngleis. Der Smart befand sich neben dem Skoda im Gleisbett.

Eine akute Gefahr bestand nicht, da Züge selten bis gar nicht verkehren, heißt es im Polizeibericht. Die Fahrbahn war mit Fahrzeugteilen und Splittern übersät. Beide Pkw hatten einen Totalschaden und waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 15 000 Euro geschätzt.

Die Fahrzeughalter wurden kontaktiert. Den Polizisten wurde erzählt, dass sich sowohl der 59-jährige Skoda-Fahrer als auch die 47-jährige Smart-Halterin darauf geeinigt hatten, die Fahrzeuge an der Unfallstelle stehen zu lassen, da sie ihrer Meinung nach niemanden behinderten. Dann seien sie nach Hause gegangen. Die Fahrzeuge habe man später abschleppen wollen.

Info Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise an das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 0 79 51 / 48 00.