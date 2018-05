Schlagwort xxx

Ortsmarke / Erwin Zoll

Für den Ausbau der Breitbandversorgung schließt die Stadt einen Vertrag mit dem Landkreis ab. Sie beteiligt sich damit wie andere Kommunen an der sogenannten Backbone-Lösung. Mit ihr soll das Grundgerüst eines Breitbandnetzes geschaffen werden, an das die Gemeinden dann innerörtliche Netze anschließen können. So sollen auch kleinere Ortschaften mit dem Breitbandnetz verbunden werden können. Unabhängig von dieser Backbone-Lösung baut die Telekom derzeit ihr Breitbandnetz im Hauptort aus. Sie ersetzt Kupfer- durch Glasfaserkabel und will so 1500 Haushalte mit schnellem Internet versorgen. Im Auftrag der Telekom arbeitet die Firma Leonhard Weiss derzeit vor dem Rathaus.