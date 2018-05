Schlagwort xxx

Ortsmarke / Erwin Zoll

434 000 Euro kostet das Feuerwehrfahrzeug, dessen Beschaffung der Gemeinderat am vergangenen Dienstag beschlossen hat. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug vom Typ HLF 20, also ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug, das außer für die Brandbekämpfung auch für die technische Hilfeleistung geeignet ist. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat sich der Gemeinderat dafür entschieden, das Fahrgestell und den Aufbau vom österreichischen Hersteller Rosenbauer zu beziehen, während die Fellbacher Firma Barth die Beladung liefert. In zwölf Monaten soll das Fahrzeug ausgeliefert werden.