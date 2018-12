Adventskonzert xx

Obersontheim / xx

Vorweihnachtliche Stimmung verbreitete die Jugendgruppe Mittelfischach in der Johanneskirche in Mittelfischach. Pfarrer Andreas Ludwig begrüßte die Besucher. Die erfreuten sich am Eröffnungsstück „Music for the Royal Fireworks“ von Georg Friedrich Händel. Abwechselnd ließen Blech- und Holzbläser majestätisch die Akkorde erklingen. Das Stück „Es ist ein Ros’ entsprungen“ wurde als Solo von Luca Scheu und Robin Hinterkopf mit der Trompete von der Empore vorgetragen. Eine kleine Herausforderung stellte das Werk „Happy Xmas“ von John Lennon und Yoko Ono dar. Die Melodie im Sechsachteltakt wurde von einzelnen Musikern exakt begonnen und im Wechsel von jedem Instrumentenregister akkurat weitergereicht und aufgenommen. Treffend ließen in der Einleitung zu „Kling Glöckchen kling“ die Jungmusikerinnen Elisa Mack, Leni Gaugel und Kiara Rothe die Glöckchen durch ihre Querflöten erklingen.

Mit Freude gespielt

Nach einer charmanten Weihnachtsgeschichte, vorgetragen von Judith Eberst, erklang „The first Noël“. Das Vorspiel wurde als zweistimmiges Solo von Kiara Rothe (Querflöte) und Melina Schirle (Saxofon) vorgetragen. Mit besonderer Freude spielten die jungen Künstler das moderne spanische Weihnachtslied „Feliz Navidad“ im Latin-Rhythmus. Die Kinder und Jugendlichen wünschten den Konzertbesuchern mit „We wish you am Merry Christmas“ frohe Weihnachten und verabschiedeten sich. Mit Präzision und Leichtigkeit bewältigten die Musiker die Tempi- und Rhythmuswechsel im harmonischen Zusammenspiel. Sie spielen unter der Jugendleiterin und -dirigentin des Vereins, Luzia Aßfalg. Synchron wurden von Leonie Gehler stimmungsvolle Bilder an die Wand projiziert. Premiere feierten Eva Tiroke und Lara Sperrle. Beide sind erst seit ein paar Monaten dabei und haben Erstaunliches geleistet. Die zahlreichen Konzertbesucher erklatschten sich zwei Zugaben und waren des Lobes voll.

Autor Den leicht gekürzten Text hat die Jugendleiterin und Jugenddirigentin des Vereins, Luzia Aßfalg, verfasst.