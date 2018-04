Ilshofen Blessing übernimmt Vorsitz der Wasserversorgung

Ilshofen / Claudia Kern-Kalinke

Roland Wurmthaler scheidet auch als Vorsitzender der Wasserversorgung Schmerachgruppe aus.

„Der Amtsinhaber beabsichtigt, den Vorsitz an seinen Nachfolger abzugeben“, stellte Kirchbergs Bürgermeister Stefan Ohr in der Verbandsversammlung der Wasserversorgung Schmerachgruppe fest. In offener Abstimmung und einstimmig wählten die Vertreter der Verbandsgemeinden Ilshofen, Kirchberg und Vellberg Martin Blessing, den neuen Bürgermeister von Ilshofen, zum künftigen Vorsitzenden des Zweckverbands Wasserversorgung Schmerachgruppe.

Roland Wurmthaler, der als Bürgermeister in Ruhestand geht, leitete den Verband seit 1986. Stefan Ohr verabschiedete ihn mit einem Geschenk der Verbandsversammlung und erinnerte an die großen Baumaßnahmen, die in dieser Zeit zur Optimierung der Wasserversorgung in die Wege geleitet wurden. Das Lager- und Werkstattgebäude in Ilshofen und der neue Hochbehälter Eichenau waren die größten Investitionen. Angeschlossen wurden die Ort­schaften Altenberg, Niedersteinach und Söllbot sowie das Gewerbegebiet Kirchberg/Ilshofen.

„Es war eine gute Zeit bei der Schmerachgruppe“, resümierte Roland Wurmthaler. Auch die Zusammenarbeit mit der NOW habe immer gut geklappt.